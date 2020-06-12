港澳辦批「罷課公投」促斬斷黑手 中聯辦：香港教育亂象觸目驚心

本港有工會及學生組織計劃周日（14日）發起罷工罷課公投，表達對「港區國安法」的不滿。國務院港澳辦、香港中聯辦今日（12日）就此發聲，港澳辦批評有人將「黑手」伸向學校，企圖把學生當作阻止國安立法的「工具」，促有關當局要斬斷「黑手」。中聯辦發言人則稱，支持採取有效措施維護校園安全和穩定，指中央堅定支持特區政府行使教育管治權，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。

國務院港澳辦發言人表示，有人把黑手伸向學校、未成年人，搞所謂中學生罷課行動，企圖把學生當作其阻止涉港國家安全立法的「砲彈」和「工具」，指「 用心何其歹毒」「 行為何其卑劣」，並 點名香港眾志及黃之鋒、鄭家朗等人，「為自己的罪行錄上再添下重重的一筆」。

點名香港眾志及黃之鋒

發言人稱，「修例風波」以來，香港學生和孩子已付出其難以承受的慘痛代價，又指在香港不少學校裡，教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向，「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延，認為香港的教育亂象如不剎住，香港的政治亂象將無休無止。

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發言人表示，香港的教育必須堅守「一國兩制」的正確方向，必須堅守愛國、法治、自強、包容、和諧等香港的核心價值觀，必須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡。提出全社會都應當積極行動起來。而教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職、盡責，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、孩子的黑手。強調香港的教育，是香港的大事，也是國家的大事，教育、校園、學生不容玷污。

中聯辦：培養合格國民 只有「一國」之責沒「兩制」之分

中聯辦發言人則稱，近日有激進團體針對香港國安立法在學校煽動聯署、罷課，支持港府採取有效措施維護校園安全和穩定。

發言人指出，近年來有政治團體和別有用心的政治勢力千方百計地把政治帶入校園，令學校的正常教學秩序受到極大衝擊，令香港教育呈現一些觸目驚心的亂象，嚴重影響青少年的健康成長。並強調香港教育亂象暴露出一個突出問題，就是國家觀念與國民身份認同在不少青年學生身上的嚴重缺失，指教育有著鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。

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發言人稱，辦好教育是特區政府義不容辭的主體責任，中央政府堅定支持特區政府行使教育管治權，在堅持香港教育傳統優勢的同時，加強憲法和基本法教育，加強國家安全教育，加強國民教育和國情教育，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。

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