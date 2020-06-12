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【中美角力】美參院軍委會通過國防授權法案 建立「太平洋威懾倡議」劍指中國

國情動向 12:02 2020/06/12

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中美軍事角力持續升級。美國參議院軍事委員會通過明年的國防授權法案（NDAA），總額達7400億美元，包括針對中國的條款，提出建立「太平洋威懾倡議」，專注印太地區的競爭。

參議院軍委會周三（10日）以25比2的票數通過2021財政年度國防授權法，法案為國防部制定政策，包含軍隊薪資、設備採購、與中國的大國競爭等內容。

【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域

【中美角力】美國參議員提「台灣防衛法」草案 阻大陸武統

法案通過建立「太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）」基金，明年先注入14億美元資金，2022年再注入55億美元資金，加強美國在印太區域的威懾能力。

法案並授權劃撥91億美元，為美軍購買95架F-35戰鬥機，這比政府要求的多出14架；授權劃撥213億美元，為美國海軍建造7艘新型戰鬥艦艇。

評估華為技術風險 加強美國供應鏈建設

另外，法案要求就使用中國電訊設備巨頭華為技術的風險，提交新的報告，並要求國防部長在決策時需考慮華為與中興等供應商帶來的5G與6G安全風險。法案又包括加強美國供應鏈的措施，以及延長對導彈防禦系統與中國系統整合的限制。

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在對台關係方面，法案中提到美國對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係。

法案須與眾議院的法案版本協調，之後才能在國會獲批，並提交給美國總統特朗普簽字。

責任編輯：林佩怡

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