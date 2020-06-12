【港區國安法】美共和黨議員建議制裁多位涉港官員 一文看清誰被點名

▲ 美共和黨議員建議制裁多位涉港官員 一文看清誰被點名

美國國會約150名共和黨議員，在一份《強化美國以及應對全球威脅》報告中提出139項建議，包括制裁多位中國涉港官員，如中共中央政治局常委韓正和汪洋，以及港澳辦主任夏寶龍等。

美國之音報道，這份安全報告名為《強化美國以及應對全球威脅》（全文），由國會150名議員組成的共和黨研究委員會推出。報告長120頁，第一部分是關於如何應對中國。

報告在序言表示，前總統奧巴馬在任8年之間，其失敗政策容許美國的最主要敵人越來越強大，而美國作為世界超群的強權位置則削弱。在這時期，中國及俄羅斯完全不受制衡，美國的主要盟友遭人侵犯，「美國在國際舞台表現怯懦」。

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▲ 報告認為應被制裁官員名字下面用紅色交叉「X」標識

在報告的第22頁至25頁的「人權及國際組織」內容指，「國會應授權財政部，對涉及在西藏及香港違反人權的主要中國共產黨領袖，以《全球馬格尼茨基人權問責法》採取制裁」。

報告建議採用「史上最嚴厲的制裁中共措施」制裁中國官員，包括全國政協主席汪洋、中共政治局常委韓正、港澳辦主任夏寶龍、負責香港事務的官員等。報告並建議制裁中共統戰部所有官員，以及新疆自治區黨委書記陳全國、西藏自治區黨委書記吳英傑等。報告附有一張製圖，標明各機構的相互關係及負責人，並在應被制裁官員名字下用紅色交叉「X」標識。

報告說，制裁可依據美國之前通過的《全球馬格尼茨基人權問責法》，即授權美國總統對參與嚴重侵犯人權和重大腐敗行為的個人和實體實施制裁，包括禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

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報告並稱，正如很多專家所說，「中國夢」是要將美國率領的國際體系，轉變為由中共領導的體系。報告指，中國主要通過經濟高速增長及軍事現代化，走上獲致這個夢之路。報告提出，美國至少要從五個「必須」反制中國：

一、必須反擊中國的工業間諜活動、盜竊知識產權以及其他惡意的經濟行為

二、必須制止中國的惡性政治影響和虛假信息宣傳運動

三、必須反對中國的侵犯人權行為

四、必須反制中國的全球軍事現代化

五、必須加強在印度太平洋地區的聯盟

報告共有8章，當中除講述中國之外，並有講述俄羅斯及中東的章節。總結的一章只有兩段文字，當中指「在全球領導的退卻，不僅意味俄羅斯、中國、伊朗、以及原教旨主義聖戰恐怖運動的強盛，同時意味全球的的自由及繁榮的消退，以及對我國的國家安全及經濟繁盛的威脅」。

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責任編輯：游昊雲

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