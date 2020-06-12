【中美角力】美議員提議用250億美元發展芯片對抗中國 要求制裁中企竊取技術

中美角力延伸至科技方面。美國會議員提案稱，要為美國半導體提供250億美元的資金和稅收抵免政策。有觀點指，該提案目的是保持美國在半導體行業的主導地位，這是中美貿易戰的核心問題之一。

另有提案要求，美國總統特朗普要更系統地懲罰中國竊取美國技術。

提供直接資金支持和稅收優惠

據美國之音報道，國會人士透露，發展半導體行業的提案由兩黨議員分別在兩院提出，初步估計，聯邦和州政府將在五年內為美國半導體行業的發展提供大約250億美元的資金，其中一部分直接撥給半導體制造廠商，用於在美國本土建設新廠，其它部分將通過不同方式惠及這個行業。

其中包括：制定一項稅收抵免政策幫助采購相關設備，最初抵免比例為40%，然後逐步減少，至2027年結束；設立一項規模為100億美元的聯邦基金，與州政府給建廠提供的優惠配套；撥出120億美元用於研發。

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該提案還提出設立一個7.5億美元的基金，與外國政府建立一個聯盟，以促進芯片供應鏈的透明度，並協調針對非市場經濟體的政策。

國會消息人士稱，該提案要求國務院和商務部設立一個聯邦項目跟州政府給晶圓代工企業提供的優惠措施配套。晶圓代工企業是給訂戶生產芯片的企業。估計，通過這種方式，政府所提供的直接資金可以達到大約100億美元。美國國防部也將參與這個計劃，為芯片生產提供研發和測試服務。

與美國相比 中國芯片投入持續增加

參議院提案的發起人是來自德克薩斯州的參議員約翰·科寧和來自維吉尼亞州的民主黨參議員馬克·沃納。來自德克薩斯州的共和黨眾議員邁克·麥考爾和來自加利福尼亞州的民主黨眾議員多里斯·松井准備在周四把提案遞交到眾議院。

報道引述彭博社說，該提案目的是保持美國在半導體這個大約4,000億美元的行業的主導地位。這是中美貿易戰中的一個核心問題，多年來，英特爾等美國芯片公司一直抱怨說，海外競爭對手得到了不公平的政府補貼。

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據美國半導體行業協會的數據，芯片行業是美國第五大出口行業。去年，該行業在研發領域投入的資金近400億美元，占該行業全部營收1/5。但是，聯邦政府給這個行業研發提供的經費在GDP中的比例多年來沒有增加。而中國等國家在這方面的投入則在持續增加。面對華為等中國公司對美國國家安全構成的威脅，特朗普政府采取措施，限制中國獲取美國技術。

另有提案要求總統制裁中國竊取美國技術

另據路透社報道，民主黨參議員Chris Van Hollen和共和黨參議員Ben Sasse周四提出一項法案，要求總統每半年向國會更新有關竊取美國重要商業機密的外國公司和個人的最新信息，並規定了包括經濟制裁在內的相應懲罰。

不過，中國政府一再堅稱，華盛頓方面出於政治原因誇大了其竊取知識產權的問題，並認為有關中國從事工業間諜活動的指控毫無根據。

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責任編輯：尹航

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