【新冠肺炎】「吹哨者」李文亮遺孀誕男嬰 「老公送給我最後的禮物」

被稱為新冠肺炎疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮，今年2月染疫病逝。據內地傳媒報道，遺孀付雪潔今日（12日）誕下男嬰，她在朋友圈發文說：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」

據稱，付雪潔今日凌晨在武漢的一家醫院順產下一名男嬰，重6斤9兩，母子平安。

內地傳媒稱，今年2月李文亮去世時，付雪潔已懷有身孕，悲痛之下她出現低血壓和出血等症狀，要住院保胎，情況穩定後回到了棗陽娘家養胎。

李文亮夫婦已育有一名5歲兒子。付雪潔接受內地傳媒訪問時稱，丈夫是很負責的醫生，因擔心病人等他，每天都早一些回醫院，而在生活中，他是溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都會盡力滿足。丈夫去世令付雪潔終日以淚洗面，全家並瞞著上幼兒園的孩子，謊稱「爸爸出國」。

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被稱為「吹哨人」的李文亮，最早於去年12月30日在微信群發布關於華南海鮮市場疫情的信息，卻遭轄區派出所訓誡。作為武漢市中心醫院眼科醫生，李文亮1月亦染上新冠肺炎，2月6日傳出死訊，官方通報其7日淩晨不治。

李文亮的死訊引發輿論轟動，國家監委派出調查組調查，結果責令公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。武漢市公安局其後宣布，撤銷對李文亮醫生的訓誡書並道歉，對相關民警給予處分。湖北省政府將李文亮等14名新冠肺炎疫情防控一線犧牲人員，評定為首批烈士。他隨後又獲追授中國青年五四獎章抗疫個人。

責任編輯：林佩怡

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