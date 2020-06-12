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【中美角力】中國研究員洛杉磯機場被捕 被控就軍方背景做虛假陳述

國情動向 13:14 2020/06/12

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美國加州大學三藩市分校一名來自中國的研究員Xin Wang，上周日（7日）於洛杉磯國際機場被捕，他被指控犯有簽證欺詐罪，就自己的軍方背景作出虛假陳述。法院聲明還說，他被命令觀察大學實驗室的佈局，企圖在中國複製。如果被定罪，Xin Wang將面臨最高10年的監禁和25萬美元的罰款。

申請簽證時 稱軍方任期已結束

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報道，Xin Wang周日在洛杉磯國際機場準備前往中國天津時被捕。刑事申訴中提到，Xin Wang 涉嫌對2018年12月發給他的J1非移民簽證申請作出欺詐性陳述。J1簽證是以工作和學習為基礎的交流訪問者所持有。

根據法院文件，Xin Wang表示他去年3月訪問美國的目的是在加州大學三藩市分校做研究。他在申請中指出，他曾在解放軍擔任醫學副教授14年，任期於2016年9月1日結束。然而，在機場被海關及邊境人員詢問時，他表示，自己仍在軍方大學實驗室任職技術人員，軍階相當於少校，同時還獲得了中國國家獎學金委員會的獎學金。

法院的聲明補充說，Xin Wang告訴海關人員，他被中國軍事人員命令「觀察UCSF實驗室的佈局，並帶回有關如何在中國複製它的信息」。

美國日前宣布，禁止有解放軍背景的中國留學生、研究人員入境，以避免中國竊取美國機密技術與智慧財產權。中國外交部則回應稱，美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出台措施，限制中國留學人員赴美簽證， 嚴重侵犯中國留學人員正當權益，完全違背中美兩國人民包括青年一代開展友好交流的共同願望，這是開歷史倒車，只會損人害己。

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責任編輯：尹航

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