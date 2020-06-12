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【中美角力】中國在WTO反擊 稱美國破壞全球科技業供應鏈

國情動向 13:33 2020/06/12

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中美角力場延伸至世界貿易組織（WTO）。中國常駐世界貿易組織代表團外交官，周四（11日）在WTO日內瓦總部舉行的閉門多邊會談中，指摘美國破壞全球科技行業供應鏈。

美國總統特朗普上月宣布，將去年5月簽署一項行政令，延長一年。這項行政命令宣布進入國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成風險的企業所製造的電信設備。外界相信這項行政命令是針對中國電訊設備商華為及中興通訊等。而華府上月採取行動，在全球範圍內阻止向華為供應芯片。

路透社報道，中國外交官在WTO會議中稱，包括美國企業的全球資訊及通訊科技（ICT）行業，對上述行政命令和實施細則措辭模糊而寬泛感到擔憂，他批評美國限制合法競爭、干涉全球ICT行業，破壞全球供應鏈的穩定，對給許多國家相關ICT企業造成巨大損失。

【中美角力】特朗普延長行政令   繼續封殺華為中興等中企

【中美5G角力】兩組數據藏玄機　中國謀破美國華為封殺令

【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠

報道引述一份文字記錄，該外交官還稱，美國將如何確保根據這項行政命令採取的措施，不會濫用WTO的國家安全例外條款，並符合世貿組織規則。 不過，他沒有表明中國會否發起正式爭端裁決請求。

據一名駐日內瓦的貿易官員表示，美國代表團稱，該場世貿組織商品理事會會議，不是討論國家安全問題的合適場合。

責任編輯：林佩怡

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