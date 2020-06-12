【六四31周年】Zoom關閉紀念六四活動及帳號惹議 公司承認中國政府要求

▲ Zoom關閉紀念六四活動及帳號惹議 公司承認中國政府要求

以遠端會議軟體服務聞名的科技公司Zoom Video Communications今天表示，中國政府要求終止於6月4日在Zoom視訊會議平台上舉辦的4場天安門事件公開紀念活動。

今年是六四天安門事件31周年，有付費帳號在Zoom平台發起紀念活動，卻遭Zoom暫時關閉。Zoom表示，公司未提供任何用戶資訊或活動內容給中國政府，也不會允許中國在境外影響用戶的進一步要求。

Zoom在聲明中表示：「中國政府通知我們，這種活動在中國是非法的，要求Zoom終止活動及停用主辦人帳號。」Zoom在活動後暫時停用了3個帳號，一個在香港，兩個在美國。

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Zoom表示，決定終止3場活動並暫停主辦人帳號，是因為目前無法移除一場活動的特定參與者、或阻擋特定國家的參與者加入一場活動。Zoom表示，4場活動中，仍有一場「不受干擾」，因為這場活動沒有來自中國的參與者；另外，其他3場活動的主辦人帳號原本被停用或終止，現也已恢復。

Zoom在聲明開頭提到：「我們希望有一天，各個豎起障礙、使人民與世界和彼此斷絕聯繫的政府，會承認這種行為悖於自己的利益，也侵害公民及所有人類的權利。」

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責任編輯：游昊雲