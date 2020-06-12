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【新冠肺炎】內地首宗 染疫死者家屬控政府索償200萬元

社會熱點 14:59 2020/06/12

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內地新冠肺炎疫情最先在武漢爆發，當地有死者家屬近日起訴政府，要求賠償約200萬元（人民幣，下同），是內地首宗疫情死者家屬索償個案。不過，有協助該案的人士認為，立案機會渺茫。

「自由亞洲電台」報道，提出索償的張海，其父親是解放軍老兵，今年初意外骨折，為報銷醫藥費，他把父親從廣東送回武漢做手術，父親卻在醫院感染新冠肺炎而病逝。張海認為，父親染病與醫院沒有妥善提供防疫保護有關；若非當局隱瞞疫情，他不會帶父親到武漢，故決定透過法律途徑索償。

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外界料立案機會渺茫

他向武漢市中級人民法院，提出對武漢市人民政府、湖北省人民政府、武漢市中部戰區總醫院的訴訟。據指，深圳、武漢兩地政府曾派人上門，勸張海回心轉意，但張海表示要「追責到底」。

報道引述協助張海的公益人士楊占青認為，根據中國司法現狀，法院不太可能立案，指近年「民告官」的案件越來越敏感。而新冠肺炎索賠法律顧問團自3月初成立以來，共有20多人諮詢，但只有張海堅持提告。

另外，早前有消息稱，今年4月，湖北宜昌市公務員譚軍，控告省政府隱瞞疫情，被指是內地因疫情公開起訴政府的第一人。

【中美角力】納瓦羅再稱「中國瞞疫」  指中方應向美國賠償

內地爆發第二波疫情風險仍大　鍾南山：武漢初期隱瞞疫情

國務院日前發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，指中國第一時間報告疫情，迅速採取行動，開展病因學和流行病學調查，阻斷疫情蔓延。強調中國始終堅持公開、透明、負責任原則及時向國際社會公布疫情信息，指「無端指責中國隱瞞疫情信息和死亡病例數據，是對14億中國人民、對被病毒奪去生命的逝者、對數百萬中國醫護人員的極不尊重」，中國對此堅決反對。

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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