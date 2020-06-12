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【中美角力】冀保持領先地位 中國投資逾萬億美元發展新基建

經濟脈搏 15:24 2020/06/12

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中美聚焦科技競爭。據《華爾街日報》報道，為在一些關鍵領域處於領先地位，中國將在五年內為人工智能、數據中心、移動通信和其他項目帶來至少1.4萬億美元投資。

投資以地方政府為主 非國家支出

在上月召開的兩會上，國務院總理李克強表示，推動「新基建」的項目是中共的投資重點，將強化中國的新型基礎設施建設。按照工信部早前概述的一項計劃，中國將在未來五年為人工智能、數據中心、移動通信和其他項目帶來至少1.4萬億美元投資。

據《華爾街日報》統計，今年年初以來，北京、上海和其他十幾個省市的政府已承諾向這項行動投入人民幣6.61萬億元（約9,350億美元）。

在相關部門推動下，一些企業也宣布投入資金。其中，三大國有電信運營商今年3月共同承諾將投入約人民幣2,200億元建設5G基站。騰訊上月表示，將在未來五年投資人民幣5,000億元，用於雲計算和網絡安全等新的基礎設施技術。電商巨頭阿里巴巴也承諾，未來三年進行人民幣2,000億元的類似投入。

新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵

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此類行動與「中國製造2025」有類似的推動力，但更加聚焦於發展尖端科技，目標也更加廣泛。新的行動側重於升級整个中國經濟領域的技術，主要依賴民營部門和地方政府的投資，而不是國家政府的支出。

從效果來看，上述行動除了保持科技領先地位外，還可成為刺激經濟的方式之一，尤其是當前中國經濟面臨下行壓力以及新冠肺炎疫情的衝擊。

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另一方面，美國也不打算在科技競爭中讓步。美國會議員近日提出議案，要為美國半導體提供250億美元的資金和稅收抵免政策。有觀點指，該提案目的是保持美國在半導體行業的主導地位。

責任編輯：尹航

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