【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB

中美科技競爭愈演愈烈。內地重點高校哈爾濱工業大學日前被美國商務部列入實體清單，實施出口管制。該校學生近日反映無法使用MATLAB，顯示美國管制已擴展到軟件方面。對此，中國外交部表示，任何打壓都無法阻擋中國科技發展進步的步伐，美國單邊制裁只會損害自己的利益。

MATLAB是由美國科企出品的商業數學軟件，主要用於數值運算，以及控制系統設計與分析、訊號處理與通訊、金融建模和分析等。有觀點指，被禁用MATLAB將影響實驗數據的處理，導致無法發表論文。

哈工大校園版授權許可無效

近日，不少內地自媒體曝出，哈爾濱工業大學（哈工大）、哈爾濱工程大學（哈工程）的老師和學生無法使用MATLAB。確切來說，哈工大等使用的正版 MATLAB無法被激活，已經激活的正版 MATLAB 跳出反激活的通知，繼而顯示授權許可無效，網頁無法登錄哈工大域名的賬戶。

▲ MATLAB官網

據悉，MATLAB是美國MathWorks在1984年推出的商用數學軟件，經過十幾年的發展，MATLAB已經超越了普通數學軟件，成為理工科專業必不可少的工具。若無法使用該軟件，將影響用戶處理數據、發表論文。

經查證MathWorks中國官網，MATLAB分為校園版、學生版、家庭版等，若要使用，須獲得其中一種版本的授權許可證。哈工大被禁用的正是校園版授權。

內地自媒體「量子位」指出，教師和學生也不能以個人名義購買許可證來使用。家庭版僅限於個人用途，並不適用於政府、學術、研究、商業或其他組織用途，即是說，用MATLAB家庭版獲得的實驗數據是不能夠發論文的，否則仍然屬於侵權行為。

外界關注會否有更多軟件被禁

此舉也顯示，美國實體清單從硬件擴展到了軟件層面，而且已經影響到了普通師生的教學與科研，外界關注下一步會否有更多的美國軟件被禁用。

在北京，外交部發言人華春瑩回應指，在一段時間以來，美方在中美正常交流合作方面采取了很多非常錯誤的消極言行，特別是所謂的制裁，美方這樣的行動其實反映了根深蒂固的冷戰思維，其實也是對中國政治打壓的不斷升級。

她說，任何打壓都無法阻擋中國科技發展進步的步伐，美方這種所謂的單邊制裁和打壓，到頭來只會損害自己的利益。

值得注意是，哈工大的工科實力在內地排在前列，還在本月7日迎來百年校慶。當時，中共總書記習近平還發表賀信稱，哈工大「打造了一大批國之重器，培養了一大批傑出人才，為黨和人民作出了重要貢獻。」校慶當日，哈工大校園上空千架無人機上演酷炫表演。

▲ 無人機編隊飛行表演

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責任編輯：尹航

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