【新冠肺炎】北京連續兩日新增病例 豐台區同單位兩員工確診

北京繼昨日新增1宗本地新冠肺炎確診病例，打破持續56天無新病例記錄後，今日官方再通報豐台區新增兩人確診，患者是中國肉類食品綜合研究中心兩名員工，其中一人近兩周曾到青島出差。二人所在的小區和單位，實行封閉式管理。

另外，北京原定下周一（6月15日）小學一至三年級學生復課，據報將延期復課。

其中一人曾到青島出差 所在小區單位封閉管理

官方通報，北京新增的兩名確診病例，分別是25歲姓劉和37歲姓尹男子，均為中國肉類食品綜合研究中心員工。其中，劉男周二獨自踩單車到轄區醫院發燒門診就診，他曾出現咽痛、發熱、咳嗽、流涕症狀，最高體溫38.6℃，近兩周曾到青島出差5天，無境外人員、湖北武漢接觸史。今日樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例。

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另一名確診的尹男，曾出現咽癢、有痰、輕微咳嗽，未就診服藥。今日經排查，樣本核酸檢測為陽性。患者近兩星期未離開過北京，無境外人員、湖北武漢接觸史。

目前兩名患者均在定點醫院隔離治療，豐台區正在對患者展開流行病學調查，追根溯源，實現應檢盡檢，全面摸排，落實病家和社區消毒，對密接人員落實集中隔離管理，切斷傳播途徑。同時，加大社區和單位管控力度，對其所在小區和單位封閉式管理。

據報北京小一至小三學生延期復課

此外，昨日通報確診的西城區唐姓男子，其兒子為西城區育民小學的一名四年級學生，其所在班級33名學生及與該班有過接觸的15名教職員工全部居家觀察。據了解，唐男兒子的核酸及血清學抗體檢測，結果均為陰性。

值得注意，北京市教委早前通報全市小學一至三年級學生下周一復課。但「中國網」從多區學校獲悉，復學安排暫緩，具體時間不詳，各校將繼續在線教學，安排學生居家學習。

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責任編輯：林佩怡

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