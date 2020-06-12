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【網易上市】網易在港股價升 丁磊成中國第6富豪身價逾240億美元

經濟脈搏 17:11 2020/06/12

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中國第三大入口網站、中概股網易 （09999） 昨在港交所二次上市，首日上市最高飆漲10%，最終收市漲幅5.69%。昨日大漲後，網易今也只是偏軟1%，使49歲創辦人丁磊身價水漲船高，跳升成為中國第六大富豪。

網易是繼阿里巴巴後，第二家在美上市的大型互聯網公司赴港二次上市。按今收市市值4406.78億港元計算，丁磊持股佔42.47%，身價約為241億美元。據福布斯統計，已超過中國房地產第二位富豪碧桂園董事局主席楊惠妍的239億美元，成為中國第六大富豪。

較早一步掛牌的阿里，參與網易公開發售認購的人數高達37萬1075人，認購倍數推升到了360.53倍，一手中籤率只有8%；而去年阿里的認購人數是20萬，中籤率高達80%。

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網易創辦人、董事長丁磊昨在掛牌儀式上致詞稱，網易從1997年創辦至今，絕非一帆風順，遇過各種挑戰。尤其在美國上市的頭一兩年慘不忍睹。若不是熱愛網絡，公司或早就在泡沫裡消失了，互聯網是一個讓人夢想成真的地方，只要足夠熱愛、努力就可以找到機會。

網易成立於1997年，最早以入口網站及電子郵件業務起家。2000年在美上市，成為第一批登陸美股交易的内地網絡公司，但股價一度跌破1美元。2001年9月，網易因財務報告誤報而遭遇停牌，直到2002年1月復牌。之後公司跨入遊戲、音樂、教育等領域，逐漸嶄露頭角。

網易在香港上市後，成為一家母公司及子公司在紐交所、納斯達克、港交所同時掛牌的網絡企業。網易稱沒從美股摘牌計劃，無論在哪個市場上市，公司均會遵守當地市場法則，堅持合規經營。

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此次香港的全球發售募資淨額用途主要包括，45%用於全球化戰略及機遇，45%用於推動公司對創新的不斷追求，10%用於一般企業用途。券商分析，網易現在處於業務多元化的轉型時期，各業務不同進度簡單累加並不能反映網易的實際價值，反而會因為存在巨大投入而降低整體估值。

丁磊說，公司每季度為股東分紅，也已堅持六年。這是一個好趨勢，代表我們與投資人分享成長的意願。全球化將網易未來佈局重點，要立足内地，與世界同步。

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責任編輯：游昊雲

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