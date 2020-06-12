【港區國安法】華春瑩：外國勢力越干涉香港 中方推進立法越堅定

英國外交部昨日發表《香港半年報告》，稱中國仍有時間重新考慮港區國安法立法，否則英國會延長BNO持有人留英期限。在北京，外交部發言人華春瑩表示，對英國干涉香港事務強烈不滿，又稱外部勢力越是干涉香港事務，中方推進立法的決心越是堅定不移。

華春瑩稱，香港事務是中國內政，任何外國組織或者個人都無權干預，英方對香港無主權，無治權，無監督權，也不存在所謂責任。

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她強調，中國政府全面準確貫徹一國兩制方針的決心、維護國家主權安全發展利益的決心、維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移。

她指出，香港是中國的香港，英方應正視現實，尊重中國主權安全和統一，停止以任何方式干預香港事務，又說「外部勢力越是對香港事務橫加干涉，中方推進香港國安立法的決心越是堅定不移」。

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責任編輯：林佩怡

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