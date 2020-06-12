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周杰倫新歌《Mojito》MV帶動 古巴旅遊搜索熱度按日升10倍（附MV連結）

社會熱點 22:13 2020/06/12

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歌手周杰倫的新歌《Mojito》MV昨日（11日）發布，片中有濃濃的古巴風情，引發內地網民對古巴旅遊的關注。據馬蜂窩旅遊的數據，截至今日（12日）中午，古巴搜索熱度按日上漲1113%。

周杰倫新歌一出即刻受到網民關注，據內地傳媒報道，截至今日上午，《Mojito》在QQ音樂上共售出2,372,489張，在酷狗音樂共售出247,329張，在酷我音樂共售出22,744張，三大平台共售出2,642,562張，按照每張3元人民幣計算，銷售額近793萬元人民幣（約882萬港元）。

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在古巴取景的《Mojito》MV也受注目，周杰倫在街頭穿著充滿異國風情的花花恤衫跳舞，又坐著老爺車馳騁在古巴首都哈瓦那（Havana）的馬拉貢濱海大道上，古巴風情濃厚。

業界相信，疫後出境遊恢復後，古巴可能成為一個關注點。馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒表示，在年輕遊客中，前往動漫遊戲、影視綜藝和歌曲MV的取景地旅行，已經成為潮流。他們會前往這些目的地拍攝偶像「同款照片」，或者融入當地生活，體驗鏡頭下的文化和氛圍。

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