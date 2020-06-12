滴滴司機性侵直播疑雲掀「網絡標籤」討論　總裁：滴滴司機非犯罪代名詞

內地叫車平台「滴滴」再鬧醜聞，有內地網民在微博爆料稱，有滴滴司機直播性侵女乘客，並要求觀看者「打賞」。滴滴出行回應指，已報警並正緊急核實事件，鄭州警方亦稱正核查，並指視頻或來自境外網站。消息引發網民熱議，大量聲音質疑甚至攻擊滴滴司機，對此，滴滴兩位總裁先後發聲，稱「滴滴司機不是犯罪的代名詞」、「滴滴司機這個群體有很多不公平的標籤」。

網傳滴滴司機直播性侵女乘客 警方：視頻或來自境外網站（更新版、有片）

據網民在微博爆料稱，6月10日，有疑似滴滴車司機在非法直播平台直播性侵女乘客，並貼出了一段21分17秒的短片。片段中，涉事司機以買水為由停車，又提出車內有味道，希望噴些疑似迷藥的「香水」。待司機再次回到車內時，女乘客已看似昏迷。司機就直播與觀看者互動，稱「想看哪就看哪」，可按觀看者要求對女乘客實施性侵行為，並促觀看者為其「打賞」。

消息引發網民熱議，有人對該短片的真實性提出質疑，惟大量聲音質疑甚至攻擊滴滴司機，滴滴網約車總裁陳熙就此在微博發長文，稱「滴滴司機不是犯罪的代名詞」，如果萬一警方查實，這個視頻真的是「滴滴司機直播性侵」，他願意接受一切處分。但他堅信，從2018年順風車事件發生至今的兩年，公司為了改正錯誤盡一切努力建立起的嚴格的司機准入審查、錄音錄像車內安全措施等，不會白費。

陳熙表示，「如果這個是自導自演的黃播劇，那視頻製作者和幕後的黑手欠數百萬滴滴司機師傅們每人一個道歉！」為了一點點流量，這樣損害他們的名聲，這樣的冷漠令人心寒。滴滴司機不是別人吸引眼球的工具，他們都是一個個活生生的人，是別人的父母、子女、愛人，是家庭的希望和支柱，但是現在這個群體卻被污名化。

滴滴出行總裁柳青亦轉發該文章，稱「要堅決和犯罪鬥爭到底，但也不要冤枉一個好人。」柳青表示，滴滴司機這個群體有很多不公平的標籤，但他們中既有背著養家糊口責任的勞動者，也有在疫情期間冒著危險接送醫護人員的英雄，更是有著親人和愛人的普通人。

不少網民留言表示認同，「唉，太多人對滴滴戴有色眼鏡了，指摘完後就拂袖而去」、「為了一點流量就這樣損害滴滴司機、網約車的名聲，網友未免太過於冷漠了吧」、「這就叫好事不出門壞事傳千里」、「總有好人和壞人，不能因為出現一個壞人而去否定一個企業」、「互聯網傳播速度太快了，任何事都不要妄下定論，也許後果不是你能負責的」。

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責任編輯：孫民

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