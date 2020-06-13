【港區國安法】香港擁金融中心五優勢  台專家指台灣望塵莫及

香港因港區國安法因素，令人憂慮會否動搖香港國際金融中心地位，外間更有輿論討論誰可替代香港。由於近期出現一陣移民熱，連台灣也有討論能否承接香港金融資源的可能。但專家及業界均指，台灣在市場規模、吸引資金法規、金融法規與思維鬆綁、人才國際化等遠遠不及香港，直指台灣「沒有機會」。

事實上，台灣專家指香港五大優勢，正正是連台灣在內的其他地方所難冀及。香港只要繼續保有這些優勢，國際金融中心地位將難以動搖。

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港區國安法草案5月底在「兩會」拍板，西方國家以美國為首強烈反彈，美國甚至祭出取消香港特殊貿易地位等動作。這也讓市場議論未來香港經濟發展、金融自由度等是否受限，進而讓國際金融中心地位喪失等風險。在台灣，甚至有輿論進一步討論台灣能否取代或承接香港金融資源的可能性。

，越來越多的港人移民來台，政府也表示歡迎香港人才及資金來台灣，台灣是否有機會取代香港成為國際金融中心？學者表示，絕無可能，台灣金融操作管理嚴格，在金融產品類項及交易金額都有限制，就連營業員的資格也趨嚴，加上台灣缺乏國際金融人才，不過，台灣仍有望吸收到部分資金和人才。

制度經濟學家、環球經濟社社長林建山表示，台灣現階段不可能成為國際金融中心，一方面，台灣對於金融法規的管理嚴格，對於金融產品類項的範圍縮得很小；另一方面，交易數量被壓的很低，有金額限制，當數量很小就沒辦法做國際交易，同時，營業員的資格管制也很嚴格，香港人才進來台灣也很難取得操作執照。

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林建山進一步表示，台灣本身也缺乏國際金融人才，且給予人才的薪資待遇遠不如上海、澳門、深圳等地，「僱用的薪水也留不住人才。」

除了金融法規嚴格外，林建山指出，台灣對於金融服務業的稅率相對其他國家而言偏高，在這樣的情況下操作成本太高，林建山說，台灣外匯存底很高，籌碼足夠，想撥出專款做境外操作是足夠的，但其他條件全都沒有，也就是有足夠子彈，沒有槍和會開槍的士兵一樣沒有用。

中經院第一研究所助研究員王國臣也認為，台灣沒有機會取代香港成為國際金融中心，第一，台灣目前強調外匯管制而非開放；第二，港口位置，香港能夠成為國際金融中心，原因就在於早期香港是連結大陸與美國的重要轉口港，但台灣近年與大陸關係並不是太融洽，且高雄港的國際金融地位也在不斷衰退當中；第三，雖然台灣目前試圖開放人才進入，但顯然對於人才仍有管控；第四，香港最特別的地方在於「零系匯率」，香港兌美元匯率固定，因此美國和香港做生意十分方便，新台幣則匯率浮動。

因此，香港的國際金融中心地位是經過長期發展而成，也集合了各項其他地方無可模仿的優勢，這是因素是無法複製的。同樣，只要香港能保持這些優勢，就可以確保無可替代的國際金融中心地位。

本報記者：高青

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