【新冠肺炎】北京再添6宗本土病例 進口三文魚砧板檢出病毒

北京新冠肺炎疫情再現反彈，已經連續兩日出現多宗新增本土病例，其中昨日新增6宗。由於患者去過豐台區新發地批發市場，當局宣布該批發市場暫時休市，並對該市場的商品及設備進行檢測，結果在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」也已關閉。

國家衛健委今日（13日）通報，內地昨日新增確診病例11宗，其中本土病例6宗，均在北京。北京西城區11日也新增一例新冠確診病例。

北京新發地市場有45人咽拭子陽性

當局發布消息稱，北京市出現新增本地新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及新發地批發市場，該批發市場自13日凌晨3時暫時休市，進行全面的衛生整治和環境消殺。

北京市今日上午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，疾控中心副主任龐星火通報，針對北京市近期疫情，市、區疾病預防控制中心12日已組織專業人員，在全市開展了農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，完成新冠病毒核酸檢測，新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

在對從業人員主動篩檢中，對1940名市場從業人員進行了核酸檢測，在新發地採集的517件樣品中，有45人咽拭子陽性，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。上述46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

京深海鮮市場關閉 連鎖超市下架三文魚

北京新發地批發市場董事長張玉璽昨接受《新京報》採訪時透露，相關部門抽檢時從切割進口三文魚的砧板中檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。報道稱，京深海鮮市場昨日全部關閉。張玉璽指目前新發地市場涉及三文魚的9名員工已接受檢測，結果均暫呈陰性，正接受隔離觀察。不過，這條消息今日上午已被撤下。

至於北京市其餘4個批發市場，包括順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場，則全面休市或關閉部分交易大廳。

北京市一間連鎖超市亦宣布，全市52間分店的三文魚已經下架封存，並進行店面消毒等工作。

北京市新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開會議，強調將新發地批發市場作為流調溯源的重中之重，派駐工作組，加強疫情防控。要根據流調和溯源情況，對新發地批發市場採取果斷措施。擴大流調檢測範圍，對市場所有人員進行核酸檢測，對周邊場所進行全面排查。加強肉類、海鮮、果蔬等貨物的監測監管，掌握來源及流向。

會後，北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧約談丰台區委、區政府主要負責人，提出嚴肅批評，要求充分認識到問題的嚴重性，深刻反思，汲取教訓，認真整改，迅速向新發地批發市場派出工作組，補上漏洞和短板，確保各項防控措施落實到位，堅決遏制疫情擴散蔓延。

此外，因應連續2日出現本土確診病例，北京市體育競賽管理中心通報，為減少人員流動和聚集給疫情防控帶來的風險，全市自即日起暫停舉辦各類體育賽事活動。恢覆時間安排將另行通知。

責任編輯：蒯宇澄

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