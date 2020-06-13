【新冠肺炎】北京新發地市場45人核酸呈陽性 當局封鎖周邊11個小區

北京連續兩日出現多宗新增本土病例，懷疑是病毒爆發地的新發地批發市場已關閉，當局通報該市場發現40件環境陽性樣本，有45名工作人員咽拭子陽性，而新發地市場周邊11個小區也已採取封閉管理措施，24小時派專人值守。

另遼寧省通報新增2名無症狀感染者，均為北京周五（12日）報告的確診病例密切接觸者，或再出現跨省傳播。

疾控中心：不排除出現續發病例的可能

北京繼11日新增一宗新冠確診病例後，昨日再添6宗本土病例。北京市疾控中心副主任龐星火指，除1例病例有出京史外，其餘6例病例近2周無出京史，無境外人員、湖北人員接觸史。

經流行病學調查，這些病例均有新發地農產品批發市場活動史，通過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告。經初步判斷這些病例可能接觸了市場中污染的環境、或接觸到了被感染的人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。

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龐星火指出，針對本市近期疫情，6月12日，市、區疾病預防控制中心已組織專業人員，在全市開展了農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，完成新冠病毒核酸檢測，新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

在對從業人員主動篩檢中，對1940名市場從業人員進行了核酸檢測，在新發地採集的517件樣品中，有45人咽拭子陽性，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。上述46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

周邊小區派人24小時值守 學校停課

會議通報，對新發地市場周邊11個小區實施封閉管理措施，落實24小時專人值守。加強重點場所管控，規範各級醫療機構診療流程，落實院感防控措施，市場周邊三所小學六所幼兒園已返校的班級立刻停課，未返校的班級暫緩復課。

北京市衛健委新聞發言人高小俊指出，決定將對5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員開展核酸檢測，衛生健康和公安部門正在製訂篩查方案，將以區為單位進行篩查，今日內將公布詳情。目前，北京市具備核酸檢測能力的機構已達到98所，日最大檢測能力已達9萬多人，可以適應人群檢測方面的需求。

另外，位於新發地市場周邊的新發地長途客運站已經停運。北京市交通委員會官方微博@交通北京今日發布消息則指，京開高速出京方向新發地出口（K6）採取臨時交通管制措施。

責任編輯：蒯宇澄

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