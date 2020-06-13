【中美關係】美媒：國務卿蓬佩奧擬夏威夷晤中方官員

中美關係緊張之際，美國政治新聞網站Politico今天引述華府消息人士披露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）計劃低調前往夏威夷和中國官員會晤。

Politico報導，蓬佩奧打算「悄悄」赴會，但相關行程尚未定案；美國國務院與中國駐美大使館均暫未回應。

蓬佩奧近期多次針對新型冠狀病毒疫情及中方制訂港區國安法等，發表強硬談話。美國總統特朗普已下達指示，啟動撤銷香港特殊待遇程序，北京揚言定會作出反制。

Politico分析，特朗普打定主意把「抗中」定為連任競選期間的主軸，因為這能輕易讓他逃過國內對他防疫不力的究責並輕鬆賺進選票。

但即便如此，美國經濟能否復甦仍是特朗普拚11月大選連任的優先要務，美中之間緊密的經濟紐帶可謂美國最複雜、最重要的雙邊關係，特朗普政府尤其關注中國會否落實今年1月雙方所簽的第一階段貿易協議。

特朗普將美中達成第一階段貿易協議視為自己一大指標政績，但有跡象顯示中國可能受疫情拖累，恐無法達成像加購美國產品等承諾，進而不利美國經濟擺脫疫情困境。

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