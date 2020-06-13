【新冠肺炎】三文魚播毒？北京多家日料店停售三文魚 消費者大量退訂

北京近兩日新增多宗新冠肺炎病例，在患者去過的豐台區新發地批發市場，當局從切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，北京市內許多日料品牌因此有顧客大量退訂。有專家指，三文魚表面可能會因為環境而存在病毒，建議暫時不要生食三文魚。

據內媒報道，北京市內江戶前壽司、和彩放題、德川家、秋櫻等日料品牌均已緊急下架三文魚及三文魚相關產品，並且再度加強門店防控工作力度。北京的主要商超企業超市發、物美、家樂福等超市也已連夜下架全部三文魚。

北京超市發相關負責人表示，門店銷售的三文魚都是從國外進口，得知新發地從切割進口三文魚的砧板中檢測到了新冠病毒后，超市發主動下架了門店中所有三文魚。

【新冠肺炎】北京再添6宗本土病例 進口三文魚砧板檢出病毒

成都農產批發市場停售三文魚 南京倡議停供生食海產

此外，成都的農產品中心批發市場，亦從今日起市場內全面下架三文魚產品，具體再銷售時間待定。

成都農產品中心批發市場現有經銷商3000餘家，包括蔬菜、肉類、海鮮、水果、凍品、水產、乾貨、調味品等。是西南地區最大、品類最齊全的一站式採購綜合性集散中心，市場年交易量達240萬噸，交易額220億元，保障了成都市主城區80%的生鮮農產品供應。

南京餐飲商會今日也發布關於現階段疫情防控的倡議書，倡議南京各餐飲企業嚴防死守，切實做好防控措施，倡議食品加工要充分熟化，暫時停止供應生食類的畜、禽、海鮮水產等相關菜品。

對於食用三文魚等海產品是否可能傳染病毒，內媒「第一財經」引述一位資深病毒病學家表示，新冠病毒在海水里可存活3個月，如果海鮮生活的環境中有病毒的話，海鮮就可能會攜帶病毒，此外，海鮮一般冷藏運輸，更容易讓病毒存活。所以，在養殖環境、運輸存儲過程中，海鮮都有可能被病毒污染，再傳遞到人體，存在這種可能性。

專家指新冠病毒在海水里可存活3個月 或被污染

科信食品與營養信息交流中心副主任鍾凱博士則表示，新冠病毒的宿主為哺乳類動物，三文魚和海鮮不是新冠病毒的宿主，不會感染病毒，體內不會潛伏新冠病毒。但是表面可能會因為環境而存在病毒，建議暫時不要生吃三文魚。

【新冠肺炎】北京新發地市場45人核酸呈陽性 當局封鎖周邊11個小區

據北京疾控中心副主任龐星火早先通報，針對北京市近期疫情，當局已在全市開展了農貿批發市場、大型超市等排查，完成新冠病毒核酸檢測，在新發地市場發現40件環境陽性樣本，有45名市場從業人員咽拭子陽性，此外，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。目前新發地批發市場已暫時休市，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」也已關閉。

責任編輯：蒯宇澄

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