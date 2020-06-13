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南京分店飲品大腸桿菌超標11倍　喜茶發聲明道歉

經濟脈搏 16:10 2020/06/13

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江蘇南京監管部門前抽查多間網紅奶茶店的22款茶飲和食用冰，包括喜茶（HEYTEA）、奈雪和一點點等品牌。其中喜茶的4款果茶和1種食用冰中菌落超標。「喜茶」官方今日道歉，稱初步了解主要原因是門店操作不規範造成的，並正在進行整改。

喜茶：門店操作不規範所致 正整改

南京市玄武區市場監督管理局近日對夏日冷飲進行專項抽檢，結果顯示，在抽檢的16批次果茶、6批次食用冰中，喜茶旗下有5批次產品被檢出問題。

這5批次產品來自喜茶在南京的兩家門店。其中，喜茶珠江路分店食用冰的菌落總數檢測為每毫升1200cfu，超過標準11倍，而4款果茶/奶茶的菌落總數全部高於同類標準，其中3款檢出了大腸菌群，存在微生物污染。

玄武區市場監管局食品科科長羅亞玲表示，產生原因可能是生產環境衛生不達標、生產設施設備清洗消毒不合要求、運輸存儲條件不當發生污染等。菌落總數、大腸菌群超標的食品，容易引發嘔吐、腹瀉等腸胃道疾病。

喜茶今日在其官方微博發布道歉聲明稱，公司目前初步了解主要原因是門店操作不規範所致，如取冰時把使用過的冰鏟直接放置在冰塊上，製作飲品時冷藏牛奶放置在常溫狀態中時間太久等。

聲明指出，將第一時間對涉事門店進行整改，對門店其他重要食安環節進行徹底排查；除門店自身做徹底清消毒外，請第三方專業消殺消毒公司到店進行消毒作業。同時對南京15家門店馬上開展自查。

此外，本周內完成全國所有門店的製冰機與冰塊質量專項檢查，排查和整治高風險門店；再次加強門店冰塊及奶製品使用規範等。

事實上，喜茶已出現多起食品安全問題，2018年12月，喜茶上海興業太古匯店消費者喝到疑似「透明指套」異物；2019年1月，喜茶西安賽格店被曝環境「髒亂差」；2019年4月，喜茶廈門萬象城店被市場監管部門查出容器ATP指數（ATP是三磷酸腺苷的縮寫，ATP指數超標說明餐具清潔程度不達標）嚴重超標。

喜茶由90後聶雲宸於2012年創立，2018年進軍香港。但自去年6月的社會運動開始，生意大幅滑落。喜茶目前在香港只剩沙田新城市廣場和銅鑼灣時代廣場2間分店，早先有6間分店先後結業。

責任編輯：蒯宇澄

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