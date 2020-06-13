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中澳關係緊張之際 澳洲男子走私毒品廣州被判死刑

國情動向 16:41 2020/06/13

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中澳關係陷入緊張之際，廣州市中級人民法院官網發布一起重大案件稱，10日上午，澳洲籍男子卡姆·吉萊斯比被依走私毒品罪判處死刑，並沒收個人全部財產。

案件發生在6年多前 被告行李藏7500克冰毒

內媒《羊城晚報》今日（13日）報道這則消息並稱，據了解，2013年12月31日，被告卡姆·吉萊斯比從廣州白雲機場口岸出境，海關工作人員在其托運的行李中查獲甲基苯丙胺（俗稱冰毒）7500多克。

廣州中級法院與《羊城晚報》並未提及卡姆·吉萊斯比是否有提起上訴。

2018年12月1日，加拿大應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，隔年1月14日，大連市中級人民法院公開審理加拿大籍男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案，並改判他死刑。

這名加國男子2018年11月一審被判15年徒刑，當時並未公開審理。謝倫伯格提出上訴後，最後反被從重判處死刑，事後引發加國強烈不滿與抨擊。

中澳關係近期持續緊張，中國有關部門近日以種族歧視為由，要求公民勿前往澳洲旅遊及留學。

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責任編輯：蒯宇澄

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