【北京疫情反彈】首都爆第二波疫情？一文看懂北京抗疫全面升級

▲ 【北京疫情反彈】一文看懂北京疫情最新情況 防疫全面升級

北京恐出現第二波新冠肺炎疫情，昨日再新增6宗本土病例，疫情爆發的豐台區新發地批發市場暫時休市。病毒究竟是如何傳播的？疫情防控形勢的變化，北京的防控措施又會有哪些變化？

Q1：近期北京新增確診了多少病例？

從6月11日至今，北京已累計公布7例新增本土病例，其中4例為北京市人。

另有46名無症狀感染。據官方通報，在對新發地市場從業人員篩檢中，有45人咽拭子陽性，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，這46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

Q2：病毒從哪來？

北京市公布的最近突增7例確診病例均與新發地農產品批發市場相關聯。

除12日通報​​的1例病例劉某某有出京史外，其餘6例病例近2周無出京史，無境外人員、湖北人員接觸史，且均有新發地農產品批發市場活動史。而檢測人員在新發地市場發現40件環境陽性樣本。

北京市疾控中心副主任龐星火介紹，經初步判斷，這些病例可能接觸了市場中污染的環境，或接觸到了被感染的人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。為此，關閉新發地農貿批發市場完全必要。有關溯源工作還在進一步調查中。

Q3：病毒是如何在北京傳播的？

從6月11日北京公佈首例新增本地確診病例開始，每一例活動軌跡中均出現了交易市場，尤其是新發地市場多次出現。例如6月11日通報的第一例唐某某，6月3日曾在新發地菜市場地下層採購海鮮和肉。 6月12日通報​​的丰台區劉某某和尹某某同為中國肉類食品綜合研究中心員工，劉某某自述近2周有出京史，到青島出差5天從事本單位受託開展的市場肉類採樣工作。

今日（13日）公佈的4例病例中，3人在新發地市場工作，另外1人曾三次前往新發地市場採購。另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。

另外，6月12日0時至24時，遼寧新增無症狀感染者2例，均為北京市12日報告的確診病例密切接觸者。

Q4：三文魚會傳播病毒嗎？

多位確診患者與新發地有關聯，近日，新發地一位相關負責人透露，三文魚砧板被檢出新冠病毒。民眾擔心，感染是否與三文魚有關？而專家認為，魚蝦本身不太可能作為病毒載體，原因或在冷鏈環節、環境污染。但事實還有待進一步檢測調查。

官方在12日發布會上提醒，公眾要注意食品安全，飯前便後要洗手，生熟要分開，加工生熟食品的用具也要分開，例如刀具、砧板等。食材特別是肉食一定要燒熟煮透，避免生食水產品。如出現發熱、咳嗽等症狀，要及時就近進行診療。

Q5：目前北京採取了哪些措施？

北京市委書記蔡奇12日晚主持疫情防控工作領導小組會議指出，將新發地批發市場作為流調溯源的重中之重，派駐工作組，加強疫情防控。擴大流調檢測範圍，對市場所有人員進行核酸檢測，對周邊場所進行全面排查。

另外，對當前防控策略措施從嚴把握，跨省旅遊團、體育賽事等暫停，未復課的小學一、二、三年級暫緩復課。

鑑於新發地農貿批發市場中人員發現確診病例，其環境樣本中檢測出核酸陽性，北京決定將對5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員開展核酸檢測。

據悉，衛生健康和公安部門正在制定篩查方案，將以區為單位進行篩查。目前，北京具備核酸檢測能力的機構已達到98所，日最大檢測能力已達9萬多人，可以適應人群檢測方面的需求。

而丰台區已啟動戰時機制，成立現場指揮部，對新發地市場及周邊11個小區採取封閉管理措施，落實24小時專人值守。市場周邊3所小學、6所幼兒園已返校的班級立即停課，未返校的班級暫緩復課。

Q6：北京防疫措施會有什麼變化？

北京市政府新聞發言人徐和建今日在市政府新聞發布會上明確，對當前防控措施要從嚴把握。北京西城區月壇街道疫情等級升級已由低風險升級為中風險。

北京餐飲業防控已調至二級時的管控措施，就餐人員需檢測體溫並核實「北京健康寶」信息，體溫正常且「北京健康寶」狀態為「未見異常」者，可進入餐廳就餐。

按照北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議要求，北京將加強文化體育、旅遊、餐飲等行業的防控，細化完善防控工作方案，做好易聚集場所防疫工作。電影院、KTV等密閉式文娛場所暫不開放。

國家大劇院今日發布公告稱，即日（2020年6月13日）起對公眾暫停開放參觀，本月已預訂參觀訂單取消，恢復時間安排將另行通知。雍和宮也即日起關閉。

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