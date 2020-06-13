【北京疫情反彈】首都爆第二波疫情？一文看懂北京抗疫全面升級

上一篇文章
【北京疫情反彈】李蘭娟指要加強食品溯源 北京不會再大爆發
北京恐出現第二波新冠肺炎疫情，昨日再新增6宗本土病例，疫情爆發的豐台區新發地批發市場暫時休市。病毒究竟是如何傳播的？疫情防控形勢的變化，北京的防控措施又會有哪些變化？
Q1：近期北京新增確診了多少病例？
從6月11日至今，北京已累計公布7例新增本土病例，其中4例為北京市人。
另有46名無症狀感染。據官方通報，在對新發地市場從業人員篩檢中，有45人咽拭子陽性，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，這46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。
Q2：病毒從哪來？
北京市公布的最近突增7例確診病例均與新發地農產品批發市場相關聯。
除12日通報的1例病例劉某某有出京史外，其餘6例病例近2周無出京史，無境外人員、湖北人員接觸史，且均有新發地農產品批發市場活動史。而檢測人員在新發地市場發現40件環境陽性樣本。
北京市疾控中心副主任龐星火介紹，經初步判斷，這些病例可能接觸了市場中污染的環境，或接觸到了被感染的人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。為此，關閉新發地農貿批發市場完全必要。有關溯源工作還在進一步調查中。
Q3：病毒是如何在北京傳播的？
從6月11日北京公佈首例新增本地確診病例開始，每一例活動軌跡中均出現了交易市場，尤其是新發地市場多次出現。例如6月11日通報的第一例唐某某，6月3日曾在新發地菜市場地下層採購海鮮和肉。 6月12日通報的丰台區劉某某和尹某某同為中國肉類食品綜合研究中心員工，劉某某自述近2周有出京史，到青島出差5天從事本單位受託開展的市場肉類採樣工作。
今日（13日）公佈的4例病例中，3人在新發地市場工作，另外1人曾三次前往新發地市場採購。另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。
另外，6月12日0時至24時，遼寧新增無症狀感染者2例，均為北京市12日報告的確診病例密切接觸者。
Q4：三文魚會傳播病毒嗎？
多位確診患者與新發地有關聯，近日，新發地一位相關負責人透露，三文魚砧板被檢出新冠病毒。民眾擔心，感染是否與三文魚有關？而專家認為，魚蝦本身不太可能作為病毒載體，原因或在冷鏈環節、環境污染。但事實還有待進一步檢測調查。
官方在12日發布會上提醒，公眾要注意食品安全，飯前便後要洗手，生熟要分開，加工生熟食品的用具也要分開，例如刀具、砧板等。食材特別是肉食一定要燒熟煮透，避免生食水產品。如出現發熱、咳嗽等症狀，要及時就近進行診療。
Q5：目前北京採取了哪些措施？
北京市委書記蔡奇12日晚主持疫情防控工作領導小組會議指出，將新發地批發市場作為流調溯源的重中之重，派駐工作組，加強疫情防控。擴大流調檢測範圍，對市場所有人員進行核酸檢測，對周邊場所進行全面排查。
另外，對當前防控策略措施從嚴把握，跨省旅遊團、體育賽事等暫停，未復課的小學一、二、三年級暫緩復課。
鑑於新發地農貿批發市場中人員發現確診病例，其環境樣本中檢測出核酸陽性，北京決定將對5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員開展核酸檢測。
據悉，衛生健康和公安部門正在制定篩查方案，將以區為單位進行篩查。目前，北京具備核酸檢測能力的機構已達到98所，日最大檢測能力已達9萬多人，可以適應人群檢測方面的需求。
而丰台區已啟動戰時機制，成立現場指揮部，對新發地市場及周邊11個小區採取封閉管理措施，落實24小時專人值守。市場周邊3所小學、6所幼兒園已返校的班級立即停課，未返校的班級暫緩復課。
Q6：北京防疫措施會有什麼變化？
北京市政府新聞發言人徐和建今日在市政府新聞發布會上明確，對當前防控措施要從嚴把握。北京西城區月壇街道疫情等級升級已由低風險升級為中風險。
北京餐飲業防控已調至二級時的管控措施，就餐人員需檢測體溫並核實「北京健康寶」信息，體溫正常且「北京健康寶」狀態為「未見異常」者，可進入餐廳就餐。
按照北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議要求，北京將加強文化體育、旅遊、餐飲等行業的防控，細化完善防控工作方案，做好易聚集場所防疫工作。電影院、KTV等密閉式文娛場所暫不開放。
國家大劇院今日發布公告稱，即日（2020年6月13日）起對公眾暫停開放參觀，本月已預訂參觀訂單取消，恢復時間安排將另行通知。雍和宮也即日起關閉。
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道