【北京疫情反彈】李蘭娟指要加強食品溯源 北京不會再大爆發

北京連續兩日出現多宗新增本土病例，病患都與新發地市場有關，恐導致第二波疫情爆發。中國工程院院士、國家衛生健康委高級別專家組成員李蘭娟表示，目前來看，盡快對市場裡的食品進行溯源非常重要，且要對近一個月出入市場的所有人員進行檢測，這樣就不會再次引起大的流行。

要檢測近一個月出入市場的所有人員

6月11日，北京新增1例本土新冠肺炎確診病例，通過隨後公佈的活動軌跡表明，該患者曾到新發地菜市場地下層採購海鮮和肉；6月13日上午，北京市新型冠狀病毒疫情防控工作新聞發布會通報，6月12日北京市新增6例病例，且均有新發地農產品批發市場活動史。至此，北京市公布的最近突增7例確診病例均與新發地農產品批發市場相關聯。

據內媒《健康時報》，李蘭娟指出，批發市場人流量非常大，市場上的東西和人員都來自四面八方，比較容易帶來和傳播病毒。她提醒，因為現在還不知道到底是市場裡的食品是傳染源，還是經過市場的人是傳染源，所以要對市場的人和食品全部進行溯源。她指，對於人的溯源已經做的很好了，所以對於物品的溯源需要強化。

李蘭娟指，因為現在大家警惕性都很高了，針對北京的情況，只要把所有的感染源都找到了，不要有遺漏就不會大爆發。關鍵還在於對感染的源頭要抓住，然後把去過新發地農產品批發市場的人都找到，並且進行檢測，也就不會引起大的流行。

此外，針對北京市目前情況，李蘭娟表示，原來已經做的措施都要繼續，不要麻痺大意。北京市民必須按照原來的要求，嚴格佩戴口罩、接觸了外來的東西要及時洗手消毒。夏天到了，一定要注意衛生、還應該加強糞便管理。

中疾控專家：建議暫時不要生吃三文魚

另據人民日報客戶端，中國疾控中心流行病學原首席研究員曾光表示，建議大家暫時不要生吃三文魚。

他指，相較牛羊肉等需要烹調熟之後才能吃，三文魚本身比較特殊，往往生吃。目前暫時不知道病毒的來源，不知道是「人感染了三文魚，還是三文魚感染病毒在前」，「在這些問題沒弄清楚前，建議大家不要生吃三文魚，要等檢測結果出來。」

北京新發地批發市場董事長張玉璽12日接受采訪時表示，相關部門抽檢時從切割進口三文魚的砧板中檢測到了新冠病毒。

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責任編輯：蒯宇澄

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