【北京疫情反彈】北京再增36宗本土確診  蔡奇稱「北京已處非常時期」

北京連日出現多宗新冠肺炎本土確診個案，都與新發地市場，北京恐爆發第二波新冠肺炎疫情。國家衛健委公布，北京昨天再增36宗本土確診，北京市委書記蔡奇手稱，「北京已進入非常時期」。

根據國家衛健委公布，內地昨天（13日）新增的38宗新冠肺炎確診病例中，有36宗來自北京、餘下兩宗來自遼寧。

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北京近日共出現多宗本土新冠肺炎確診，另有尚未確診、但咽喉拭子病毒檢測呈陽性反應的個案，上述人員的活動史都與北京新發地市場有關。外界憂慮新一波疫情似乎正展開。

北京新個案 都與新發地市場有關

北京市委書記蔡奇昨天主持北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議時指出，「北京已進入非常時期」，要求5月30日以來與新發地批發市場有密切接觸者都要核酸檢測。目前北京有3個區、4個街鄉列為中風險地區。

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會議指出，北京近日連續爆發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場有關聯，北京已進入非常時期，「我們要痛定思痛，深刻吸取教訓，時刻繃緊疫情防控這根弦」。

會議強調，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民社區等場所實施封閉式管理，勿出不進；5月30日以來與新發地批發市場有密切接觸的人員要主動向單位和社區報告，並到醫療衛生或檢測機構進行核酸檢測。

截至13日晚間，北京市已有3個區、4個街鄉列為中風險地區，分別是：西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。

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責任編輯：鄧國強

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