▲ 【北京疫情反彈】美國研究：新冠肺炎病毒突變 傳染力恐大增

新冠肺炎美國疫情反彈，北京疫情亦恐爆發第二波之際，美國有線電視新聞網（CNN）報道，佛羅里達州研究人員認為，他們的實驗證明新冠肺炎病毒曾發生基因突變，使人體細胞更容易受到感染。

報道說，研究人員表示，這種突變是否會改變疫情發展，還須進一步研究；但至少有一位未參與實驗的研究人員說，可能已改變疫情的發展，而這也許足以解釋，病毒在美國和拉丁美洲何以造成這麼多病例。

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報道指出，位於佛州斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）的研究人員表示，病毒突變對棘狀蛋白（spike protein）產生影響，這種蛋白是病毒外部的一種結構，病毒藉以侵入人體細胞。此一發現若經證實，將是首次揭示，病毒突變對疫情具有重大影響。

報道說，世界衛生組織（WHO）本周剛指出，新型冠狀病毒至今發現的突變，不會影響目前研發中各種疫苗的效力。上周世衛則表示，突變並未使病毒更容易傳播，也不至於引發更嚴重的疾病。

專家：不影響研究中疫苗效力

報道指出，指導這項研究的斯克里普斯研究中心病毒學家崔慧雲（Hyeryun Choe，音譯）和他的同僚在實驗室進行一系列實驗，發現稱之為D614G的突變，會使病毒的棘狀蛋白增加，並使這些蛋白更穩定、進而使病毒更容易侵入人體細胞。

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報道說，科學家們一直自由共享病毒的基因序列，這個序列如同其他所有病毒一樣，會經常突變。美國科學家海瑟廷（William Haseltine）表示：「病毒在一月中旬的某個時候出現了突變，使得病毒更具傳染力。這並不表示病毒更具致命性，但傳染力提高了約10倍。」

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責任編輯：鄧國強

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