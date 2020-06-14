浙江氣罐車爆炸增至19死172傷 村民：半條村被炸了

一輛從浙江寧波開往溫州的天然氣槽罐車，周六（13日）在溫嶺良山村高速公路段發生嚴重的爆炸事件，周邊建築被夷為平地，目前已造成19死172傷。公安部也派出工作組到現場指導調查和處置工作。

公安部交通管理局通報，13日下午4時40分許，一輛牽引車牌號為「浙CM9535」、掛車牌號為「浙CF138掛」的液化天然氣槽罐車行經G15瀋海高速公路，往溫州向溫嶺西出口匝道中段發生爆炸，炸飛的槽罐車砸塌路側一間廠房，並發生二次爆炸。

14日上午，溫嶺市就這起事故召開首場記者會，溫嶺市副市長朱明連在會中宣布，截至目前，本次事故已造成19人死亡，172人送醫治療，其中24人重傷，目前生命跡象穩定。

周邊受損民宅多達200餘間

她表示，事故原因仍有待進一步調查，具體損失也正在估算中。而當地目前未發現明顯的污染現象。

綜合內媒報道，高速公路旁的良山村嚴重受創，從空拍影像可見，一些房屋幾乎被夷為平地，村民形容「半個村子都被炸了」，有些房屋已成危樓，無法居住。消防部門指出，周邊受損的民宅多達200餘間。

▲ 一輛從浙江寧波開往溫州的天然氣槽罐車，周六（13日）在溫嶺良山村高速公路段發生嚴重的爆炸事件，周邊建築被夷為平地

▲ 溫嶺市副市長朱明連在會中宣布，截至目前，本次事故已造成19人死亡，172人送醫治療，其中24人重傷，目前生命跡象穩定。

良山村的居民指出，當天下午聽見一陣如雷貫耳的爆炸聲，辦公室的天花板隨之落下。而從居民提供的影片可看出，爆炸後有疑似汽車零件從濃煙中飛出，周邊多輛小客車起火，附近樓房輕則玻璃震碎，重則倒塌。微博上，也流傳多張居民被燒傷、碎玻璃割傷的照片。

朱明連指出，事發後，當地和浙江省共投入2660多人次的救難人員和630名醫護人員，並出動151輛各式救援車輛，和30多台大型機械設備參與救援。

而中國公安部也高度重視這此事故，要求當地公安機關全力配合及做好應急處置及傷員救治，並派出工作組趕赴現場指導事故調查和處置工作。