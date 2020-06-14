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【新冠肺炎】中國民航局首發熔斷指令 一班機17人染疫 南航孟加拉飛廣州停4周

國情動向 17:08 2020/06/14

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全球新冠肺炎疫情持續，中國南方航空近日一班由孟加拉達卡飛往廣州的航班，有17名旅客新冠病毒核酸檢測呈陽性，觸法航班熔斷條件，涉及航線需停運4星期，是中國民航局發出的第一個「熔斷指令」。

據廣東省衛健委通報，昨日（13日）新增17宗境外輸入新冠肺炎確診病例及4宗無症狀感染，涉及11日的航班。17宗確診病例，其中14宗來自孟加拉，3宗來自印度；至於4名無症狀感染者，3人來自孟加拉，1人來自埃及。

民航局今日通報，鑑於南航11日孟加拉達卡至廣州航班，發現17位旅客新冠病毒核酸陽性，觸發航班熔斷條件，決定採取熔斷措施，自本22日起，暫停該航班該航線運行4周。

當局本月初發布放寬國際客運航班數量的《關於調整國際客運航班的通知》，這是該執行10天來首個開出的「熔斷指令」。

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根據通知，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。而「熔斷」的航班數量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

責任編輯：林佩怡

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