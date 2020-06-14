【台灣疫情】陸港澳生返台有望？台教育部長列3原則擬暑假分批讓境外生復課

在台灣，新冠肺炎疫情趨緩，外界關注包括香港、澳門在內的對境外學生何時可解禁回台。教育部長潘文忠表示，若解禁後境外生入境需分批檢疫，要花比較長時間，暑假是比較適合，原則上暑假可開放分批解禁，並以應屆畢業生與低風險國家優先。

台灣的教育部統計，台灣各大學境外學位生共63,530人，約有2.6萬名學位生無法即時返台，其中香港、澳門及大陸學位生佔15,433人。隨着台灣疫情趨緩，各大學與港澳相關單位呼籲開放境外生入台，特別是應屆畢業生需立即返台才能取得學位，但日前台灣的行政院跨部門會議，卻指要等國際疫情更趨緩後，依照檢疫容量，再檢討開放時機。

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面對外界呼籲對境外生解禁聲浪不斷，潘文忠今早指，會在暑假以分批入境、應屆畢業生與低風險國家優先3個原則開放境外生入台，但時程與起迄點仍由中央流行疫情指揮中心作最縝密的掌握與最後判斷，並由台灣的行政院審定。



潘文忠指出，各部門對於境外生在疫情後的解禁目標都是一致，現正在做最後審視，但要考量各國疫情，尤其疫情每天都在變化，近來某些國家本來疫情趨緩，但突然再爆出確診個案，台灣不能冒風險開放，但暑假的確是境外生解禁最好時間點。

潘文忠表示，一旦境外生解禁，檢疫的負荷很大，以檢疫能力來說，也要分批入境，不只學校，台灣的檢疫旅館也要做妥善安排，否則無法應付，入境也要有檢疫過程，對民眾健康來說才是比較安全。

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責任編輯：游昊雲

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