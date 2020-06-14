浙江液化石油氣槽罐車爆炸 至少19人遇難（圖集、有片）

浙江省周六（13日）發生槽罐車爆炸事故，G15沈海高速溫嶺市大溪鎮良山村附近高速公路，一輛槽罐車發生爆炸，引發周邊民房及廠房倒塌，截至目前，已造成19人遇難，172人住院治療，其中24名重傷者情況平穩。現場處置等相關工作仍在進行中，具體損失情況還在統計。

據初步調查，爆炸車輛為液化石油氣槽罐車，牌照為浙CM9535（屬瑞安市瑞陽危險品運輸有限公司），由寧波開往溫州，行至G15沈海高速往福建方向溫嶺西出口下匝道中段發生爆炸，省政府將組成事故調查組對這次事故原因進行調查。

浙江氣罐車爆炸增至19死172傷 村民：半條村被炸了

▲ 6月13日下午4時40分左右，G15瀋海高速溫嶺市大溪鎮良山村附近高速公路上，一槽罐車爆炸衝出高速公路。（新華社圖片）

▲ 倒塌房屋內有人員被困失聯。（新華社圖片）

▲ 消防隊員和搜救人員徹夜進行搜救工作（新華社圖片）

▲ 6月13日晚，消防隊員搜救出一名被困人員。（中新社圖片）

▲ 槽罐車爆炸致多處房屋倒塌，6月13日晚，現場搜救發現2人，已無生命迹象。（中新社圖片）

▲ 消防隊員在使用生命探測儀進行搜救（中新社圖片）

▲ 砸塌路側的一間廠房併發生了二次爆炸，消防隊員在受災房屋處進行救援。（中新社圖片）

▲ 6月14日，航拍事故現場救援，具體損失情況還在統計。（中新社圖片）

▲ 消防隊員利用無人機對事故現場進行搜救及拍攝工作（中新社圖片）

▲ 據了解，目前已由浙江省、溫州市、台州市的醫療專家和該院專家組成了醫療團隊，對傷勢較重的人員一對一成立救治小組。（中新社圖片）

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