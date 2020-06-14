【北京疫情反彈】專家指北京病毒株不像國內流行類型 源頭或涉輸入海產肉類

北京新冠肺炎疫情反彈，連日新增病例都與新發地農產品批發市場有關，這次病毒從何而來？又會否形成第二波疫情？

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，這次病毒毒株，不像國內流行的類型。中疾控流行病學首席專家吳尊友亦稱，批發市場裡被新冠病毒污染的海產品或肉類，可能是源頭，而該市場很多產品是從外地輸入。

曾光表示，國家衛健委和中疾控專家隊伍已經參戰，已經分離出病毒基因，而初步結果顯示，病毒毒株不像是國內流行的類型。目前已經做了兩例樣本檢測，還要繼續擴大檢測。

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吳尊友則稱，北京突然出現本土新冠疫情，有兩種可能性。第一種可能，批發市場裡被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭。因該市場很多海產品、牛羊肉等都是外地輸入的，包括海外進口，新冠病毒感染者處理這些產品或造成污染，當運到北京後造成接觸傳播、甚至人傳人。他提到，批發市場很多海產品都是冷凍儲存，病毒能存活很長時間，傳染人的機率也更大。

第二種可能，是出入批發市場的人是傳染源。由於批發市場每天都有大量人員進出，只要有一人帶有病毒，可能會造成疫情的擴散。不過，吳尊友指出，根據北京目前狀況，第一種情況可能性更大。他稱，此前北京已連續50多天無本土確診，按道理說這裡不應該有病毒。

專家建議暫停生食三文魚

對於從切割進口三文魚的砧板中檢測到了新冠病毒，吳認為，不能因此下結論說三文魚就是傳染源，接觸到砧板的所有人或物品都有可能，要採樣驗證。 曾光則稱，目前暫時不知道病毒的來源，不知是「人感染了三文魚，還是三文魚感染病毒在前」，建議北京居民暫時不要生吃三文魚， 等檢測結果出來。

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至於這輪疫情會否擴散，吳尊友表示，當下北京反應速度很快，而目前看疫情主要集中在新發地市場周圍，病毒活動範圍沒有擴散到整個北京，對北京疫情防控充滿信心。

曾光則稱，北京疫情正在經受一次重要考驗，如果處理不好，會形成第二波疫情，但幸虧發現早、行動快，而北京處理疫情較武漢疫情初期有很大進步，對控制疫情感到樂觀。他認為，北京不會成為第二個武漢，病毒傳播全國很多城市，甚至需要封城。他又表示，北京沒必要全民核酸檢測，但需進一步擴大排查範圍。

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