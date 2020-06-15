【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判

▲ 蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪，若消息屬實，相信面對面會談可助中美了解彼此真實立場，避免誤判，防止衝突升級。

中美關係緊張升溫之際，美國政治新聞網站「Politico」上周五引述華府消息人士報道指，國務卿蓬佩奧正在「悄悄」制定計劃，到夏威夷與中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪會面，有關安排尚未最終確定。

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消息沒有得到中美官方的證實，但也沒有否認。從近期中美關係緊繃，及雙方對新聞的反應看，相關消息並非空穴來風。

中美關係緊繃 多方面議題隔空罵戰

根據慣例，會談地點在一方境內，往往是由另一方提出會面，今次會面地點在夏威夷，即會面很大可能由中方提出。且消息由美方媒體曝光，按華府慣常做法，不排除是故意洩露給外界，以示美方在目前緊張的中美關係中，佔據主動地位。

自今年1月15日中國國務院副總理劉鶴，與美國總統特朗普在華盛頓簽署首階段貿易協議之後，兩國再無高層面對面的直接往來。非但如此，這段時間，兩國關係因為新冠疫情爆發的責任、封殺華為、港區國安法、從嚴審查中概股、限制中國留學生等一系列問題上，針尖對麥芒。

▲ 中美關係近期因為新冠疫情爆發的責任、封殺華為、港區國安法、從嚴審查中概股、限制中國留學生等一系列問題上，針尖對麥芒。

雙方之間隔空罵戰，不斷突破外界認知，令人大跌眼鏡。中國官方央視評論甚至直指蓬佩奥「正把自己變成人類公敵」。而特朗普則威脅「可以切斷整個中美關係」。中美關係如自由落體般，沒有最壞，只有更壞。

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直接對抗和衝突 顯然不符各自利益

不過，盡管中美新冷戰之說喧囂塵上，但兩國之間現階段直接發生對抗和衝突，顯然不符合各自的利益。以中方上月全國人大通過港區國安法為例，美方以取消香港特殊待遇反制。對此，中港官方的反應更多是安撫市場︰美方這樣做會殃及自身利益，暗示賭美方不敢對香港「動手」。

外界也注意到，本周即將舉行的全國人大常委會，港區國安法未在公布的議程之內。不排除北京也在觀望外部世界的反應，留下進退空間。

當然，其中最重要的還是美方揚言取消香港特殊待遇的真實意圖是甚麼？在香港有龐大商業利益的美國，同樣需要了解中方訂立國安法會「去到幾盡」。雙方的公開「叫陣」，只能徒增對立和僵持，而面對面會談，則有可能了解彼此真實立場，避免誤判，防止衝突升級。

了解真實立場免誤判 防止衝突升級

除香港問題外，中美在新冠疫情擴散、世衞、南海、台海、科技、教育、金融等方面的緊張關係最近都全面升級，某些領域甚至有擦槍走火，直接衝突的風險，如南海的軍艦互相驅逐、台海的軍事對峙等。雙方都需要找一個機會面談，摸摸對方的底綫，以避免最壞情況發生。

可以說，在上述情形下，即使消息屬實，蓬佩奧與楊潔篪夏威夷「密會」，也是順理成章、自然而然的事。雖然今次會面不可能解決中美關係結構性的矛盾，但外界也有理由預期，會為當前緊張的中美關係帶來降溫的契機。

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本報記者：黃兆康

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