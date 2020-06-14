【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判（訂戶專享） 國情動向 21:35 2020/06/14 分享： ▲ 蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪，若消息屬實，相信面對面會談可助中美了解彼此真實立場，避免誤判，防止衝突升級。 中美關係緊張升溫之際，美國政治新聞網站「Politico」上周五引述華府消息人士報道指，國務卿蓬佩奧正在「悄悄」制定計劃，到夏威夷與中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪會面，有關安排尚未最終確定。 ... 相關文章 【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB 2020/06/13 【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB 【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位 如果下台中國會懷念他 今日 【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位 如果下台中國會懷念他 【中美角力】中國在WTO反擊 稱美國破壞全球科技業供應鏈 2020/06/13 【中美角力】中國在WTO反擊 稱美國破壞全球科技業供應鏈 【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關 2020/06/10 【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關 貿易戰 中美貿易協議 中美貿易戰 疫情 蓬佩奧 楊潔篪 中美關係 港區國安法 夏威夷 中國概念股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入