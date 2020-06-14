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【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判（訂戶專享）

國情動向 21:35 2020/06/14

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蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪，若消息屬實，相信面對面會談可助中美了解彼此真實立場，避免誤判，防止衝突升級。

中美關係緊張升溫之際，美國政治新聞網站「Politico」上周五引述華府消息人士報道指，國務卿蓬佩奧正在「悄悄」制定計劃，到夏威夷與中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪會面，有關安排尚未最終確定。

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