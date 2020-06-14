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【北京疫情反彈】疾控專家︰新發地病毒來自歐洲方向

國情動向 21:58 2020/06/14

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北京時隔近兩個月再出現本土新冠肺炎疫情，連日新增的確診病例，都與新發地農產品批發市場，這次病毒從何而來？疾控專家表示，透過基因組測序發現，新發地病毒來自歐洲方向，但如何輸入無法確定，其中一個可能是透過受污染的海產品或肉類傳播。

北京今日零時至上午7時，再添8宗新冠肺炎確診病例。至此，上周四（11日）以來，北京累計新增51宗確診，全部與新發地批發市場有關。

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北京市疾控中心研究員楊鵬傍晚接受央視訪問時稱，北京新發地的病毒溯源仍在調查，而通過全基因組測序發現，病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。但如何進入市場，仍無法確定，目前有兩種可能性，一是污染的海產品或肉類，二是通過出入市場的人傳播。

中疾控流行病學首席專家吳尊友此前認為，批發市場裏被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭的可能性更大。他指出，目前全球每天有大量新增病例，感染者處理海產品或牛羊肉等時或造成污染，而批發市場很多產品都是外地輸入，包括海外進口，同時很多海產品都是冷凍儲存，病毒能夠存活很長時間。

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責任編輯：林佩怡

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