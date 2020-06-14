今年有1.3萬内地影視企業消失 2020成電影業苦難年

▲ 今年有1.3萬内地影視企業消失 成電影業苦難年

開業遙遙無期、斷裂現金流、交不出租金、產業整合和網播競爭等因素，成為今年壓在內地各家影院頭頂的大山。據內地企業信用信息查詢平台「企查查」的數據顯示，今年至今內地從事與影視相關的公司中，已有1.317萬家公司遭註銷或吊銷，遠超去年全年註銷影視公司的數量。

《證券時報》報道，影院是內地各行各業逐漸復工後收益最低的行業之一。從3月20日全國500家影院復工的第一日算起，它們於營業首兩日的票房，分別為1.38萬元（人民幣，下同）和3.1萬元，平均每場電影觀影人數不足一人。

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另據貓眼數據指出，3月27日在平台統計的194家影院中，有50多家影院票房零收入，80多家影院票房收入在100元以下。在今年首季內地影視行業26家A股上市公司中，虧損的就有20家，佔比近80%。

事實上，内地影視行業的寒冬早已到來。過去兩年，雖然內地電影事業發展得如火如荼，但從行業上市公司獲利來看，或僅只是虧本做生意，以提高知名度

這也讓不少內地上市電影公司積極轉型，如布局電視劇。今年首季華策影視、光綫傳媒、歡瑞世紀是影視上市公司僅有幾家獲利的企業。查看其公司主營業務構成，可發現主要收入來源都不是電影，而是電視劇。

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責任編輯：游昊雲

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