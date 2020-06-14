  • 26°C
香港時間 : 2020614日 (日) 23:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情好轉有望再跨境旅遊 4地或與内地形成「旅遊氣泡」

經濟脈搏 22:23 2020/06/14

分享：

疫情好轉有望再跨境旅遊 4地或與内地形成「旅遊氣泡」

自今年年初以來，全球受到新冠肺炎疫情影響，多國在出入境設下各種管制。如今半年已過，雖然仍有不少地區疫情持續延燒，但為挽救受到嚴重影響的觀光生計，不少國家開始嘗試與鄰近的部分地區規劃出「旅遊氣泡」（travel bubble），希望在邊境部分開放的情況下，挽回國內受疫情影響的經濟，而内地也與多個地方有類似合作計劃。

1）印尼的「旅遊氣泡」：中國、韓國、日本及澳洲

中央社報道，印尼官員13日指出，目前正在討論「旅遊氣泡」的可能性，首先納入中國、韓國、日本及澳洲的旅客，後續再陸續對其他國家開放。

印尼的「旅遊氣泡」旅行安全區草擬藍圖，是選擇一些疫情趨緩國家，解除旅遊禁令。《印尼時代報》（Tempo）則報道，首先納入這4個國家的原因，主要是考量他們到印尼旅遊的人數，以及他們對印尼的投資。印尼外交部仍與這些國家協商相關事宜中。

周杰倫新歌《Mojito》MV帶動 古巴旅遊搜索熱度按日升10倍（附MV連結）

【中澳關係】澳總理：澳洲提供最好教育和旅遊 不因中國威脅放棄價值觀

2）新加坡、中國6月初啟動「快速通道」

《科技新報》報道，新加坡和中國已同意在6月初啟動「快速通道」，恢復商務和公務旅行，第一批允許通行中國城市包括上海、天津、重慶、廣東、江蘇和浙江。

新加坡跨部會抗疫工作小組領導人之一、國家發展部長黃循財表示，新加坡政府正與一些疫情受控的國家商討建立「綠色通道」的安排，允許必要跨境旅行，例如商務行程，相關規定包括採檢進出新加坡的旅客，「藉由實施這些檢測規定，我們就可確認旅客沒被感染，然後可逐步恢復必要旅行，開放程度取決於與我們建立綠色通道或『旅遊氣泡』的國家情況而定。」

【中澳關係】若失去中國留學生 澳洲會損失多少？

【中澳關係】繼旅遊警示後 北京再提醒留學生謹慎赴澳學習

3）泰國擬「有限度解封」，與中港台韓等建「旅遊氣泡」

據泰國疫情管理中心（CCSA）的說法，政府原則上已批准旅遊泡泡計劃，觀光客屆時入境前後需接受篩檢、購買保險避免後續醫療負擔，但入境後不必進行14日隔離觀察，目標國家地區包含中國、香港、澳門、日本、韓國、台灣、澳洲、新西蘭、寮國、越南、緬甸及部分中東國家。

觀光暨體育部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，該計劃首先將針對商務人士、與泰國醫生有預約的病人開放，且由於相關單位必須做好更精細的事前準備，料每日入境旅客人數將落在1000名左右，而「旅遊氣泡」最終提案將於17日提交至疫情管理中心會議。

4）香港商經局研「旅遊氣泡」，重啟與内地等地的跨境旅遊

香港商務及經濟發展局局長邱騰華8日宣布，正研究與疫情受控的國家及地區開放雙邊旅遊通道，除了內地與澳門，也會接觸東南亞國家聯盟成員國，月底會與泰國政府會面。他提到，內地與澳門疫情穩定，商討較為具體，包括如何認證健康碼和人數安排等。

【疫情衝擊】台北文華東方裁員近1/4　6月起暫停訂房

【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來

【五一黃金周】內媒：景區近1/3遊客未戴口罩 武漢夜市回歸民眾坐路邊吃燒烤

【中國疫情】調低防控響應等級 北京出發機票預訂量半小時暴漲15倍

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來
2020/06/08
【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來
【中澳關係】澳洲官員：中國學生如抵制留學澳洲　這是他們損失
2020/06/10
【中澳關係】澳洲官員：中國學生如抵制留學澳洲　這是他們損失
【中澳關係】澳總理：澳洲提供最好教育和旅遊 不因中國威脅放棄價值觀
2020/06/11
【中澳關係】澳總理：澳洲提供最好教育和旅遊 不因中國威脅放棄價值觀
周杰倫新歌《Mojito》MV帶動 古巴旅遊搜索熱度按日升10倍（附MV連結）
2020/06/13
周杰倫新歌《Mojito》MV帶動 古巴旅遊搜索熱度按日升10倍（附MV連結）
外交 疫情 邱騰華 經濟 商務及經濟發展局 新西蘭 泰國 中國 香港 亞洲

上一篇文章

【北京疫情反彈】國家統計局：周一改為網上發布經濟數據 取消記者會

下一篇文章

南京分店飲品大腸桿菌超標11倍　喜茶發聲明道歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

小米手環5發布！售價189人民幣起 7大升級一次看懂
小米手環5發布！售價189人民幣起 7大升級一次看懂
南京分店飲品大腸桿菌超標11倍　喜茶發聲明道歉
南京分店飲品大腸桿菌超標11倍　喜茶發聲明道歉
【京東上市】奶茶妹健身照　意外洩露劉強東豪宅模樣
【京東上市】奶茶妹健身照　意外洩露劉強東豪宅模樣
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
內地試點個人大額現金存取要登記 河北10萬、深圳20萬、浙江30萬
內地試點個人大額現金存取要登記 河北10萬、深圳20萬、浙江30萬
【中美5G角力】華為2招促芯片本土化遇阻力　日媒揭內幕
【中美5G角力】華為2招促芯片本土化遇阻力　日媒揭內幕