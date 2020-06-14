▲ 疫情好轉有望再跨境旅遊 4地或與内地形成「旅遊氣泡」

自今年年初以來，全球受到新冠肺炎疫情影響，多國在出入境設下各種管制。如今半年已過，雖然仍有不少地區疫情持續延燒，但為挽救受到嚴重影響的觀光生計，不少國家開始嘗試與鄰近的部分地區規劃出「旅遊氣泡」（travel bubble），希望在邊境部分開放的情況下，挽回國內受疫情影響的經濟，而内地也與多個地方有類似合作計劃。

1）印尼的「旅遊氣泡」：中國、韓國、日本及澳洲

中央社報道，印尼官員13日指出，目前正在討論「旅遊氣泡」的可能性，首先納入中國、韓國、日本及澳洲的旅客，後續再陸續對其他國家開放。

印尼的「旅遊氣泡」旅行安全區草擬藍圖，是選擇一些疫情趨緩國家，解除旅遊禁令。《印尼時代報》（Tempo）則報道，首先納入這4個國家的原因，主要是考量他們到印尼旅遊的人數，以及他們對印尼的投資。印尼外交部仍與這些國家協商相關事宜中。

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2）新加坡、中國6月初啟動「快速通道」

《科技新報》報道，新加坡和中國已同意在6月初啟動「快速通道」，恢復商務和公務旅行，第一批允許通行中國城市包括上海、天津、重慶、廣東、江蘇和浙江。

新加坡跨部會抗疫工作小組領導人之一、國家發展部長黃循財表示，新加坡政府正與一些疫情受控的國家商討建立「綠色通道」的安排，允許必要跨境旅行，例如商務行程，相關規定包括採檢進出新加坡的旅客，「藉由實施這些檢測規定，我們就可確認旅客沒被感染，然後可逐步恢復必要旅行，開放程度取決於與我們建立綠色通道或『旅遊氣泡』的國家情況而定。」

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3）泰國擬「有限度解封」，與中港台韓等建「旅遊氣泡」

據泰國疫情管理中心（CCSA）的說法，政府原則上已批准旅遊泡泡計劃，觀光客屆時入境前後需接受篩檢、購買保險避免後續醫療負擔，但入境後不必進行14日隔離觀察，目標國家地區包含中國、香港、澳門、日本、韓國、台灣、澳洲、新西蘭、寮國、越南、緬甸及部分中東國家。

觀光暨體育部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，該計劃首先將針對商務人士、與泰國醫生有預約的病人開放，且由於相關單位必須做好更精細的事前準備，料每日入境旅客人數將落在1000名左右，而「旅遊氣泡」最終提案將於17日提交至疫情管理中心會議。

4）香港商經局研「旅遊氣泡」，重啟與内地等地的跨境旅遊

香港商務及經濟發展局局長邱騰華8日宣布，正研究與疫情受控的國家及地區開放雙邊旅遊通道，除了內地與澳門，也會接觸東南亞國家聯盟成員國，月底會與泰國政府會面。他提到，內地與澳門疫情穩定，商討較為具體，包括如何認證健康碼和人數安排等。

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責任編輯：游昊雲

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