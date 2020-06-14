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全球導航系統北斗三號最後衛星將發射 與美GPS較勁

國情動向 22:44 2020/06/14

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北斗三號系統「收官之星」即將發射。據中國衛星導航系統管理辦公室消息，按照發射技術流程，北斗三號全球衛星導航系統，最後一顆組網衛星，將於近日擇機發射。

消息指，該衛星已在西昌衛星發射中心完成技術區測試、推進劑加註和發射前狀態設置，執行發射任務的長征三號乙運載火箭，也已完成加注前的全部測試工作，功能、性能滿足任務要求，即將開展常規推進劑、低溫推進劑加注。

北斗三號全球衛星導航系統，最後一顆組網衛星將於近日擇機發射。

長期以來，衛星導航領域一直由美國主導。而隨着最後一顆北斗衛星近日進入軌道，中國將完成北斗全球導航系統，比美國GPS、歐盟的Galileo和俄羅斯GLONASS等定位系統擁有更多衛星，定位有望更精準，推行「一帶一路」立體化，即包括提升陸上、海上「一帶一路」沿線國家的基礎設施網絡，同時通過數字經濟及太空北斗通訊導航產業鏈，進一步加強國際合作。

據官媒報道稱，中國國內超過70％的移動電話都使用北斗導航系統，包括華為、OPPO、小米、vivo和三星等品牌的手機；數以百萬計的的士、公共汽車和貨車也可以接收北斗信號。今年中國的衛星導航服務業的市值可能突破4000億元人民幣。

隨著北斗三號完工日期的臨近，與衛星有關的股票飛漲。製造能接受北斗訊號晶片的北京北斗星通，今年股價已上漲4成，為北斗衛星導航生產終端設備華的華力創通，股價大升近6成。

【國產航母】間諜衛星曝中國第二艘自製航空母艦 船體或1年內完工

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兩顆北斗導航衛星成功發射 年內覆蓋「一帶一路」國家

中國北斗三號衛星首射 2020年匹敵美GPS（有片）

責任編輯：彭彌迦

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