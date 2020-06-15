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【中美5G角力】三星或成「救星」 助華為抵抗美國封殺

經濟脈搏 01:32 2020/06/15

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中美5G角力白熱化，美國試圖切斷華為芯片（晶片）供應鏈，打擊華為5G業務發展。但外媒報道，華為似乎已找到突破美方「封殺令」的伙伴——南韓三星（Samsung）公司；據報，華為已提出願意讓出智能手機市場的份額，換取三星向華為供應不受美國禁令限制、非美國技術的芯片。

為何三星的芯片不受美國禁令限制？根據外媒《Electrical Engineering Times》報道，三星目前已建立只使用日本、歐洲芯片製造設備的 7納米產線，意味著該產線並沒有採用美國技術，故可能可以不受美國禁令限制，向華為海思供貨。

三星生產線  能不用美國設備製芯片

由於台積電受限美國禁令——使用美國技術的企業，必須獲得美國許可，才能向華為供應5G設備所需芯片，導致台積電無法向華為海思出貨。

【中美5G角力】兩組數據藏玄機　中國謀破美國華為封殺令

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Asia Times報道指，華為看到三星這一條件，正希望拉攏三星協助，應對美國禁令。最新消息指出現，華為正與三星電子商談合作、由三星代工製造芯片；而作為交易的一部分，華為將願意讓出部分全球智能手機市佔率予三星電子。

Asia Times報道，三星與華為的交易可能成真，因為三星電子比華為還要更依賴智能手機業務，但對比華為來說，智能手機業務對華為的重要性則較沒這麼高，因為華為目前擁有 60 萬份5G基地台合約，電信業務比智能手機業務還要來得更為重要。

傳華為提出以智能手機市佔率  換取三星提供芯片

根據調研機構Strategy Analytics數據顯示，2019年全球5G手機出貨量近1900萬部，而以市佔率作排名，華為以出貨690萬部，市佔率37%拔得頭籌，而三星電子則以出貨670萬部、市佔率36%位居亞軍。

彭博社日前報道，美方的最新封殺令，將使華為芯片出現短缺。華為至今尚未找到辦法應對，華為的新型5G芯片庫存，預計將於2021初前耗盡、即距今只有半年左右。報道形容，華為已陷入「緊急狀態」。

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責任編輯：鄧國強

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