美的創辦人何享健被「綁架」挾持 警方營救拘5疑犯

▲ 美的創辦人、內地第6大富豪瘋傳被脅持 警方營救

內地自媒體昨天（14日）深夜報道，內地家用電器大型綜合企業美的集團（深：000333）始創人何享健，在廣東順德家中遭挾持，兒子何劍鋒從別墅旁邊的河道游泳逃出報警。佛山公安不點名，指昨天曾發生「何某某」住宅被闖入事件，事主被安全解救，5名疑犯落網。

美的集團最新回應指，感謝公安，感謝媒體及社會各界的關心。

（最後更新：9:30，新增美的官方回應）

傳出「何享健被挾持」消息的是一間叫「鈦媒體」的科技類自媒體，報道稱，幾名歹徒周日傍晚闖入何享健位於順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號的住宅，何享健之子何劍鋒從別墅旁邊的河中游到對面報警。警方在下午約5時半接報，報案人稱上址有人進入屋內，疑似攜帶爆燃物品。

何享健兒子游水逃出報警

據稱，因為疫情期間何享健一家都在國內，包括兒子何劍鋒、以及兒媳和兒孫都在家。美的內部人士對「鈦媒體」表示，「沒事沒事，一切平安，等集團公佈」。

君蘭國際高爾夫生活村是美的集團投資開發的頂級豪宅社區，何享健一家亦居於此。該屋苑離美的總部步行20分鐘左右。

有內地媒體形容，這是一宗綁架挾持事件，但內地公安未對案件作這一定性。

佛山公安局今早發出通報，全文如下： 6月14日17時30分許，佛山110接報警：順德區北滘鎮美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。 接報後，省、市、區公安機關高度重視，迅速組織警力趕到現場處置。6月15日5時許，民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全。目前，案件正在進一步偵查中。 但佛山公安並沒有說明，何某某是否美的創辦人何享健。而網上一度傳出「特警解救」短片，但該短片已被證實是舊片，與今次事件無關。

內地「經濟觀察網」記者事後探訪距離君蘭國際高爾夫生活村最近的派出所——佛山市順德區北滘派出所，派出所的工作人員告訴記者，他們暫時不方便透露君蘭國際高爾夫生活村是否有異常情況，公安會統一對外發布消息。

經濟觀察網：美的物業保安人員稱「無聽說異常」

經濟觀察網記者也探訪美的總部大樓，保安人員稱暫時無聽說異常。

美的在內地股價自今年3月低點已經暴漲33%，目前總市值為4198億元（人民幣，下同），在A股市值榜中排名第13名。何享健目前已經78歲高齡，直接持有美的集團0.65%的股權，間接持有美的30%的股權，合計持有美的30.65%的股權，持有身家為1287億元。

根據福布斯實時數據，何享健個人身家為255億美元，折合1806億元人民幣，為中國第6大富豪，超過了丁磊和楊惠妍。

▲ 網傳圖片。

【何享健履歷】

何享健，1942年生於廣東，1968年帶領23位居民，籌集5000元創立塑料生産組，即美的的前身。在經歷過生產塑料、金屬製品、汽車配件和發電機後，1980年，美的生産出第一台金屬電風扇，涉足家電。

1985年，「美的空調設備廠」成立，美的正式進軍空調行業；1992年，廣東美的集團股份有限公司成立；1993年，美的電器股票在深交所上市，成爲證監會批准的首家鄉鎮企業改制而成的上市公司；2001年，美的實行MBO（管理層收購），以何享健爲核心的管理層成爲公司第一大股東。

2012年，何享健卸任美的集團董事長職務，仍爲公司實控人；2015年，《2015年福布斯中國富豪榜》顯示，何享健的財富在國內排名第七；2016年，美的集團首次上榜《財富》世界500強；2018年，何享健作爲「鄉鎮企業改組上市的先行者」，被黨中央、國務院授予「改革先鋒稱號」。2020年4月，何享健以216億美元財富位列《2020福布斯全球億萬富豪榜》第36位，中國內地第4位。

▲ 佛山公安通報

▲ 內地自媒體昨天（14日）深夜報道，內地家用電器大型綜合企業美的集團始創人何享健，在廣東順德家中遭挾持，兒子何劍鋒從別墅旁邊的河道游泳逃出報警。

責任編輯：鄧國強