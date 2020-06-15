【北京疫情反彈】北京14日再增36例確診 豐台區副區長等3人因防疫不力被免職

在首都北京死灰復燃的新冠肺炎疫情仍持續，國家衛健委公佈，14日中國新增確診共49例，其中39例為本土病例，包括北京36例、河北3例。在北京新冠肺炎疫情持續擴大下，市委常委會周日召開會議，指豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳，在疫情防控工作中存在失職失責，決定免去3人職務。

會議由市委書記蔡奇主持，研究關於對豐台區有關人員在新冠肺炎疫情防控工作中失職失責問題初步調查和處理的事項，會上指出自本月11日以來，北京市連續發現新冠肺炎確診病例，並發現均有北京新發地農產品批發市場活動史或有關人員接觸史。

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市紀委市監委成立調查組，針對事件中防控工作存在的失職失責問題進行調查。經查，豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳在疫情防控工作中存在落實「四方責任」不到位、「四早」要求不力、消殺工作不到位等問題。



經市委常委會研究，給予周宇清免職處理，按照相關程序辦理。此外，經豐台區委常委會研究，給予王華免職處理；責令有關單位免去張月琳新發地農產品批發市場總經理職務。市紀委市監委調查組將繼續深入調查，依據調查情況對相關責任人員進行問責處理。

據了解，北京疾控中心在14日的新聞發布會上提到，病例12與病例21是豐台區新發地農產品批發市場的攤販，4日出現流鼻涕、打噴嚏等症狀，卻沒有及時就醫，直到12日疫情溯源採樣檢測才被驗出呈現陽性，隨後確診染病。此次疫情初步判定與輸入性有關，並指透過全基因組測序發現「是從歐洲方向來的這樣一個病毒」，但病毒到底怎麼來還無法確定，目前仍在進行溯源工作。

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責任編輯：游昊雲

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