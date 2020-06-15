【中國經濟】首5月固定資產投資年降6.3% 降幅收窄但遜預期

國家統計局公佈，隨著國內疫情得到有效控制和經濟社會秩序有序恢復，在一系列穩投資政策的作用下，投資項目建設持續加快，投資降幅連續3個月收窄，高技術產業、社會領域投資增速均由負轉正。今年1至5月份，全國固定資產投資（不含農戶）年降6.3%，降幅比1至4月份和一季度分別收窄4.0和9.8個百分點。不過，數據仍差於市場預期的年降6.0%。

當局稱，1至5月份固定資產投資以下呈現以下特點：

一、基礎設施投資降幅明顯收窄

1至5月份，基礎設施投資年降6.3%，降幅比1至4月份收窄5.5個百分點。其中，生態保護和環境治理業投資增長2.5%；信息傳輸業投資降幅收窄9.7個百分點，交通運輸郵政業投資降幅收窄6.3個百分點，公共設施管理業投資降幅收窄5.3個百分點，水利管理業投資降幅收窄4.0個百分點。

二、民生領域投資增長

1至5月份，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資年增13.8%，增速比1至4月份加快6.2個百分點，比去年同期加快13.0個百分點，是自2017年以來的新高。同期農林牧漁業投資年增1.8%，社會領域投資年增3.6%，皆由降轉增。

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三、高技術產業投資由降轉增

1至5月份，高技術產業投資年增1.9%，高技術製造業投資年增2.7%，高技術服務業投資年增0.5%，也由降轉增。

四、製造業投資降幅收窄

1至5月份，製造業投資年降14.8%，降幅比1至4月份收窄4.0個百分點。其中，裝備製造業、消費品製造業投資降幅分別收窄3.8和4.0個百分點。

五、房地產開發投資小幅下降

1至5月份，房地產開發投資年降0.3%，降幅比1至4月份收窄3.0個百分點，其中住宅投資同比持平。房地產開發企業到位資金下降6.1%，降幅收窄4.3個百分點。房地產開發企業房屋新開工面積降幅收窄5.6個百分點。

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六、民間投資繼續恢復

1至5月份，民間投資年降9.6%，降幅比1至4月份收窄3.7個百分點。其中基礎設施民間投資降幅收窄4.7個百分點，製造業民間投資降幅收窄4.0個百分點，房地產開發民間投資降幅收窄3.5個百分點，社會領域民間投資降幅收窄6.2個百分點，農林牧漁業民間投資降幅收窄5.6個百分點。

當局稱，隨著穩投資政策的顯效發力，投資新開工項目繼續呈現向好態勢，1至5月份新開工項目計劃總投資增長7.9%，增速比1至4月份加快6.8個百分點。從相關指標看，5月份工程機械產品產銷兩旺，挖掘、鏟土運輸機械和混凝土機械產量同比分別增長62.1%和42.2%，挖掘機銷年增68%。表明未來投資有望延續回升向好態勢。

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責任編輯：游昊雲