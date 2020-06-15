【中國經濟】5月社會消費品零售總額年降2.8% 降幅收窄但遜預期

隨著國內疫情防控向好形勢持續鞏固，企業復商復市步伐加快，居民生活秩序明顯恢復。特別是在擴大內需、促進消費等多項政策促進下，居民消費持續改善。國家統計局公佈，市場銷售降幅連續3個月收窄，5月社會消費品零售總額3.1973萬億元人民，年降2.8%（扣除價格因素實際下降3.7%），降幅比上月收窄4.7個百分點，但不及市場預期。

官方解讀，此次數據有以下特點：

一、市場銷售持續好轉，商品零售規模接近上年同月水平

商品零售規模已接近上年同月水平。5月份，商品零售額同比下降0.8%，降幅比4月份收窄3.8個百分點。其中，限額以上單位商品零售額由降轉升，同比增長2.5%，而4月份為下降1.5%。從商品類別看，在限額以上單位商品零售類值中，近八成商品實現同比增長，大多數商品零售比4月份好轉。

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二、升級類商品零售繼續改善，居住類商品增速由降轉升

部分消費升級類商品保持較快增長。在中央和地方出台的穩定和促進汽車消費政策帶動下，居民購車和換車需求持續釋放，汽車市場銷售回暖。5月份，限額以上單位汽車類商品零售額年增3.5%，增速為前年5月份以來次高值。而5月限額以上單位化妝品類和體育娛樂用品類商品零售額，以及通訊器材類商品零售額，都保持兩位數較快增長。

居住類商品實現年增長。房地產銷售有所恢復，促進家電更新消費政策發力，居住類商品零售額由降轉升。5月份，限額以上單位家用電器和音像器材類、家具類和建築及裝潢材料類商品零售額同比分別增長4.3%、3.0%和1.9%，而4月份分別下降8.5%、5.4%和5.8%。

三、新型消費加快增長，住宿餐飲等服務消費加快恢復

實物商品網上零售額增速繼續加快。1至5月份，全國實物商品網上零售額年增11.5%，增速比1至4月加快2.9個百分點；實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重為24.3%，按年提高5.4個百分點。

餐飲和住宿業經營情況有所改善。5月餐飲收入年降18.9%，降幅再收窄12.2個百分點；外賣等餐飲服務快速增長，5月份限額以上住宿和餐飲業企業通過公共網絡實現的餐飲收入年增長超過20%。從客房收入看，5月份，限額以上住宿業企業客房收入降幅比4月份收窄約10個百分點。

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四、相關行業位於景氣擴張區間，市場活力逐步恢復

行業景氣度上升。5月份，非製造業商務活動指數為53.6%，按月上升0.4個百分點。其中，批發業、零售業商務活動指數連續三個月在榮枯線以上，餐飲業商務活動指數連續兩個月在榮枯線以上，住宿業商務活動指數自2月份以來首次上升至榮枯線以上。

市場活力持續回升，據商務部監測，五一期間重點零售企業日均銷售額比清明假期增長32.1%；中國物流與採購聯合會數據顯示，5月份中國物流業景氣指數為54.8%，比4月份回升1.2個百分點；中國國家鐵路集團有限公司數據顯示，5月份全國鐵路日均發送旅客人次環比增長37.6%，客流呈現快速回升趨勢。

官方指出，綜合來看在居民生活秩序逐步恢復以及各項促消費政策落地顯效的共同帶動下，市場銷售好轉態勢進一步鞏固。下階段隨著紮實做好六穩工作、全面落實六保任務的持續推進，以及擴大內需戰略的實施，消費市場將逐步回歸正常。

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責任編輯：游昊雲