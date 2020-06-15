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【中國經濟】5月社會消費品零售總額年降2.8% 降幅較上月收窄4.7個百分點

經濟脈搏 10:08 2020/06/15

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5月份，社會消費品零售總額31973億元（人民幣，下同），同比下降2.8%（扣除價格因素實際下降3.7%，以下除特殊說明外均為名義增長），降幅比上月收窄4.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額28597億元，下降3.5%。

1—5月份，社會消費品零售總額138730億元，同比名義下降13.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額125946億元，下降13.0%。

按經營單位所在地分，5月份，城鎮消費品零售額27881億元，同比下降2.8%，降幅比上月收窄4.7個百分點；鄉村消費品零售額4092億元，下降3.2%，降幅比上月收窄4.5個百分點。1—5月份，城鎮消費品零售額120294億元，同比下降13.5%；鄉村消費品零售額18437億元，下降13.0%。

按消費類型分，5月份，商品零售28959億元，同比下降0.8%，降幅比上月收窄3.8個百分點；餐飲收入3013億元，下降18.9%，降幅比上月收窄12.2個百分點。1—5月份，商品零售127384億元，同比下降10.6%；餐飲收入11346億元，下降36.5%。

1—5月份，全國網上零售額40176億元，同比增長4.5%，比1-4月提高2.8個百分點。其中，實物商品網上零售額33739億元，增長11.5%，占社會消費品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長37.0%和14.9%，穿類商品下降6.8%。

責任編輯：游昊雲

商品 汽車 經濟 餐飲 零售 社會消費品零售總額 人民幣 中國

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