【中國經濟】5月規模以上工業增加值年增4.4% 增速加快但遜預期

隨著中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實，復工復產深入推進，工業生產繼續回升。國家統計局公佈，5月規模以上工業增加值年增4.4%，增速較上月加快0.5個百分點，在上月由負轉正基礎上繼續回升。不過仍不及市場預期，而前5月工業增加值仍年降2.8% 。

國家統計局指出，5月份部分行業和產品回升力度有所減弱，外部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。

官方就數據有以下解讀：

一、復工復產深入推進，工業生產加快

對規模以上工業企業的抽樣調查顯示，截至5月27日，67.4%的企業達到正常生產水平八成以上，較4月下旬上升6.6個百分點。5月份，規模以上工業增加值按年增長4.4%，增速較上月加快0.5個百分點，在上月由負轉正基礎上繼續回升。

二、多數行業和產品生產繼續恢復，新興產品保持高速增長

分行業看，5月份，41個大類行業中，30個行業增加值按年實現增長，增長的行業數較上月增加2個，增長面為73.2%。分產品看，612種列入統計的工業產品中，344種產品產量實現增長，增長面為56.2%；部分新興產品繼續保持高速增長，3D打印設備、智能手表、集成電路圓片、充電樁等增長均在70%以上。

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三、裝備製造行業增長繼續加快，基建類相關產品增勢較好

5月裝備製造業增加值按年增長9.5%，增速較上月加快0.2個百分點。其中汽車製造業增長12.2%，加快6.4個百分點，增速為前年下半年以來各月最高水平；專用設備製造業增長16.4%，加快2.1個百分點；電子、儀器儀表、通用設備等行業繼續保持較快增長態勢，增速在7.3%只10.8%之間。

四、原材料行業增長有所加快、水泥、鋼材等生產持續向好。

5月份，隨著基礎設施建設加快推進，原材料類行業增加值按年增速從上月的3.5%加快到5.5%。其中鋼鐵、非金屬礦物制品、化工等行業分別增長6.1%、5.5%、3.9%，增速均較上月小幅加快；石化行業由降轉增，增長7.8%。

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當局稱，當前工業生產總體恢復向好，但困難和不確定因素仍然較多。一是行業和產品回升力度有所減弱，41個行業中有25個行業出現增速回落或降幅擴大，產品增長面較上月有所下滑。二是消費品行業出現下滑，增速由上月的增長0.7%轉為下降0.6%。三是出口訂單不足，工業出口交貨值由增轉降，按年下降1.4%，部分出口佔比較高的行業出口交貨值下降10%以上。

下一步，應繼續紮實做好六穩工作，落實六保任務，推進減稅降費，鼓勵和幫助外貿企業開拓國內市場，幫扶受疫情衝擊較大的中小微企業，不斷鞏固工業經濟穩定回升的態勢。

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責任編輯：游昊雲