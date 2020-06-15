【中國經濟】5月規模以上工業增加值年增4.4% 工業生產穩定回升

5月份，隨著中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實，復工復產深入推進，工業生產繼續回升。單計5月，規模以上工業增加值同比增4.4%，但前5月工業增加值仍同比降2.8% 。國家統計局指出，5月份部分行業和產品回升力度有所減弱，外部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。

一是復工復產深入推進，工業生產加快。對規模以上工業企業的抽樣調查顯示，截至5月27日，67.4%的企業達到正常生產水平八成以上，較4月下旬上升6.6個百分點。5月份，規模以上工業增加值同比增長4.4%，增速較上月加快0.5個百分點，在上月由負轉正基礎上繼續回升。

二是多數行業和產品生產繼續恢覆，新興產品保持高速增長。分行業看，5月份，41個大類行業中，30個行業增加值同比實現增長，增長的行業數較上月增加2個，增長面為73.2%。分產品看，612種列入統計的工業產品中，344種產品產量實現增長，增長面為56.2%；部分新興產品繼續保持高速增長，3D打印設備、智能手表、集成電路圓片、充電樁等增長均在70%以上。

三是裝備制造行業增長繼續加快，基建類相關產品增勢較好。5月份，裝備制造業增加值同比增長9.5%，增速較上月加快0.2個百分點。四是原材料行業增長有所加快，水泥、鋼材等生產持續向好。5月份，隨著基礎設施建設加快推進，原材料類行業增加值同比增速從上月的3.5%加快到5.5%。

當前工業生產總體恢復向好，但困難和不確定因素仍然較多。一是行業和產品回升力度有所減弱，41個行業中有25個行業出現增速回落或降幅擴大，產品增長面較上月有所下滑。二是消費品行業出現下滑，增速由上月的增長0.7%轉為下降0.6%，服裝、家具、文教工美、皮革制鞋等行業下降在5.0%—11.4%之間。三是出口訂單不足，工業出口交貨值由增轉降，同比下降1.4%，部分出口占比較高的行業出口交貨值下降10%以上。

下一步，應繼續紮實做好六穩工作，落實六保任務，推進減稅降費，鼓勵和幫助外貿企業開拓國內市場，幫扶受疫情沖擊較大的中小微企業，不斷鞏固工業經濟穩定回升的態勢。

責任編輯：游昊雲