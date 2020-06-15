▲ 【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備 擺脫華為

美國駐巴西大使托德‧查普曼（Todd Chapman）表示，美國正在與巴西政府及當地的電信公司商討5G事宜，美國計劃資助巴西電信公司購買歐洲瑞典愛立信（Ericsson）和美國諾基亞（Nokia）的5G設備，以擺脫依靠華為產品。

查普曼表示，美國此舉事關國家安全，旨在保護相關數據、知識產權，以及敏感信息。

華為近年積極開拓巴西市場

據悉，華為在過去20年深度參與巴西市場，正在與巴西四大電信公司進行5G技術方面的合作。路透社曾引述消息透露，華為計劃投資8億美元在巴西建廠。

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查普曼宣稱，如果允許中國的公司參與巴西的5G項目，將打擊外商投資的信心。「有誰會願意對無法保護自己信息的國家進行投資？」 查普曼接受巴西《聖保羅之頁（Folha de Sao Paulo）》報採訪時說。

他還透露，該筆資助的提供方，是美國總統特朗普於2018年成立的美國國際開發金融公司（IDFC）。

截至目前，「五眼聯盟」成員國（美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭）都已釋放出對華為5G產品有保留、又或拒絕的訊號。

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最近英國計劃聯手其它G7成員國（美國、加拿大、日本、法國、德國、意大利）和韓國、澳洲、印度，組成「D10 」聯盟，共同研發升級5G技術，擺脫對華為的依賴。

五眼對華為蠢蠢欲動

加拿大第二大電信商貝爾公司（Bell Canada）和另一電信商研科公司（TELUS）近日都宣布，將與愛立信和諾基亞合作5G網絡，排除原來的合作商華為。

另外，美國已經發布對華為的芯片禁令——禁止美國企業和使用美國技術設備的外國企業向華為供應芯片。

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6月14日《亞洲時報》引述消息說，華為計劃與三星進行芯片交易，華為向三星出讓一部分全球智能手機的市佔率，換取三星出售給華為芯片。

但韓國媒體《中央日報》5月下旬曾引述分析表示，即便華為提出要求，估計三星也不會供應Exynos芯片給華為，其原因包括市場競爭，以及三星有過拒絕向華為供應Exynos芯片的先例。

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責任編輯：鄧國強

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