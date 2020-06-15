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【北京疫情反彈】河北增3確診屬北京關聯病例 孫春蘭：疫情擴散風險很高

國情動向 10:58 2020/06/15

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北京新冠肺炎疫情反彈，過去4日新增79宗確診病例，疫情蔓延他省，河北昨新增3宗本土病例，均為北京病例的密切接觸者。

國務院副總理孫春蘭昨召開國務院聯防聯控機制會議，指北京此次聚集性疫情與新發地農産品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，疫情擴散的風險很高，要採取堅決果斷措施，切實防止疫情擴散蔓延。

內地昨日新增49宗確診病例，其中39宗為本土病例，分別是北京36宗、河北3宗。

至此，北京上周四（11日）打破56天零確診紀錄以來，累計新增79宗確診個案。

四川現疑似病例 丈夫為北京患者

北京這次疫情已波及他省，此前遼寧瀋陽有兩名確診患者，均為北京確診病例的同事。而河北昨日新增的3宗確診病例，亦是北京病例的密切接觸者。

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四川昨日新增1宗疑似病例，患者是上周二（9日）從北京乘搭飛機抵達成都，再坐私家車到雅安市石棉縣，其丈夫為北京確診病例。

孫春蘭昨日表示，此次疫情擴散的風險很高，要以新發地及周邊地區為重點實施最嚴格的流調，開展深入全面的溯源工作，更加主動發現並控制感染源頭。支持北京提升核酸檢測能力，逐步擴大檢測范圍；嚴格社區管控措施，開展拉網排查，對「四類人員」集中隔離管理。此外，深入開展新時代愛國衛生運動，對全國農貿市場、餐飲等場所及物流等環節集中開展消殺，落實環境衛生等防控制度。

責任編輯：林佩怡

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