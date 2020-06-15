【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息

▲ 張文宏稱，新發地市場的吞吐量驚人，後續會否出現新的爆發點現在不可知。

北京接連出現新冠肺炎確診病例，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏談及北京疫情，稱好消息是防控處於疾病擴散早期，按目前處置疫情可控；壞消息是後續會否出現新的爆發點現在不可知。

盡管如此，他認為，北京所做的精準防控、及時處置、不影響全局的防控策略，應是今後全國各地防控的常態。

精準防控不傷全局 將成常態

張文宏昨（15日）晚在微博發文稱，北京疫情的好消息是，北京發現的病例都與新發地批發市場有關，沒有看到無傳播途徑的病例，說明防控處於疾病擴散早期。按照目前的處置力度與速度，這場疫情可控。而壞消息是，新發地市場的吞吐量驚人，後續會否出現新的爆發點現在不可知。

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不過，他指出，北京在防控措施做到快速處置與精準管控，防疫強度控制在有限的範圍內，確保整個北京的有序運行，除了爆發疫情的優先街區外，其他地方仍維持正常的社會運行。這種防控模式，為將來中國各地防控散發病例而又不影響社會運轉提供很好的樣板。

他解釋，在很長一段時間內，世界疫情會此起彼伏，中國不可能永遠保持封閉，亞洲地區也會逐漸開放，中國會隨之逐漸打開。讓疫情在接近零病例的水平波動，讓生活在接近常態化的水平繼續，是近期的明智選擇。他認灼為，這次發生在北京的小規模疫情，後續發展雖有不確定性，但中國在第一階段積累的經驗，以及這次疫情的初發時間點應該是6月初，現在的積極和精準管控應能奏效。

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責任編輯：林佩怡