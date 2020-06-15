  • 31°C
香港時間 : 2020615日 (一) 13:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

重慶副市長鄧恢林違紀遭查 6任公安局長4落馬

國情動向 12:49 2020/06/15

分享：

中共中央紀委國家監委網站昨天發布，重慶市副市長、公安局長鄧恢林因涉嫌嚴重違紀違法，現正接受紀律審查和監察調查；鄧恢林仕途特殊處，曾擔任中央政法委的反分裂指導協調室負責人。

值得注意的是，這已經是自1997年重慶直轄後第4位公安局局長（共計6任）落馬，這也意味著自薄熙來主政時期發生王立軍事件起連續3任公安局長落馬。如果加上受薄熙來事件影響「軟著陸」的劉光磊，重慶直轄後的6位公安局局長僅一人「善終」。這讓重慶市公安局局長成爲名副其實的「高危」職務。

直轄市以來  重慶僅１公安局長「善終」

據中紀委官網發布的經歷，鄧恢林1965年3月生，湖北武漢人，法學碩士，1984年8月參加工作，1989年1月加入中國共產黨。現任重慶市政府副市長、黨組成員，市公安局長、黨委書記，並兼任督察長與市委政法委副書記。

【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮涉嚴重違紀違法 被開除黨籍

【金融反腐】國開行前董事長胡懷邦 涉違紀受查

微信公眾號「政事兒」2018年曾報道，鄧恢林在調入中央政法委工作以前，一直在湖北省工作，曾任職湖北省經濟委員會、宜昌市等單位；2014年10月，由宜昌市公安局長調入湖北省公安廳，成為正廳長級副廳長、黨委委員。

在湖北省公安廳工作僅8個月，2015年6月，鄧恢林被調入中央政法委擔任「反分裂指導協調室」負責人。兩個月後，擔任中央政法委辦公室主任，並兼任反分裂指導協調室負責人一職。在中央政法委，鄧恢林共任職了2年1個月。

2017年6月，前重慶市副市長、市公安局局長何挺被免職。1個月後，鄧恢林「空降」重慶任市政府黨組成員、市公安局黨委書記兼市委政法委副書記；同年8月2日，鄧恢林被任命為重慶市公安局長。

【劉士余案】中證監前主席劉士余涉違紀 官媒透露5點不尋常

【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮主動投案 涉嚴重違紀違法

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮主動投案 涉嚴重違紀違法
2019/05/09
【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮主動投案 涉嚴重違紀違法
中證監前主席劉士余涉違紀違法 主動投案配合中紀委審查調查（更新版）
2019/05/19
中證監前主席劉士余涉違紀違法 主動投案配合中紀委審查調查（更新版）
【劉士余案】中證監前主席劉士余涉違紀 官媒透露5點不尋常
2019/05/20
【劉士余案】中證監前主席劉士余涉違紀 官媒透露5點不尋常
【金融反腐】國開行前董事長胡懷邦 涉違紀受查
2019/07/31
【金融反腐】國開行前董事長胡懷邦 涉違紀受查
【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮涉嚴重違紀違法 被開除黨籍
2019/09/26
【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮涉嚴重違紀違法 被開除黨籍
貪腐 貪污 中紀委 中共中央政治局 湖北省 中國 重慶

上一篇文章

【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大

下一篇文章

全球導航系統北斗三號最後衛星將發射 與美GPS較勁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美5G角力】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【北京疫情反彈】疾控專家︰新發地病毒來自歐洲方向
【北京疫情反彈】疾控專家︰新發地病毒來自歐洲方向
【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB
【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【北京疫情反彈】專家指北京病毒株不像國內流行類型 源頭或涉輸入海產肉類
【北京疫情反彈】專家指北京病毒株不像國內流行類型 源頭或涉輸入海產肉類