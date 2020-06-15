重慶副市長鄧恢林違紀遭查 6任公安局長4落馬

中共中央紀委國家監委網站昨天發布，重慶市副市長、公安局長鄧恢林因涉嫌嚴重違紀違法，現正接受紀律審查和監察調查；鄧恢林仕途特殊處，曾擔任中央政法委的反分裂指導協調室負責人。

值得注意的是，這已經是自1997年重慶直轄後第4位公安局局長（共計6任）落馬，這也意味著自薄熙來主政時期發生王立軍事件起連續3任公安局長落馬。如果加上受薄熙來事件影響「軟著陸」的劉光磊，重慶直轄後的6位公安局局長僅一人「善終」。這讓重慶市公安局局長成爲名副其實的「高危」職務。

直轄市以來 重慶僅１公安局長「善終」

據中紀委官網發布的經歷，鄧恢林1965年3月生，湖北武漢人，法學碩士，1984年8月參加工作，1989年1月加入中國共產黨。現任重慶市政府副市長、黨組成員，市公安局長、黨委書記，並兼任督察長與市委政法委副書記。

【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮涉嚴重違紀違法 被開除黨籍

【金融反腐】國開行前董事長胡懷邦 涉違紀受查

微信公眾號「政事兒」2018年曾報道，鄧恢林在調入中央政法委工作以前，一直在湖北省工作，曾任職湖北省經濟委員會、宜昌市等單位；2014年10月，由宜昌市公安局長調入湖北省公安廳，成為正廳長級副廳長、黨委委員。

在湖北省公安廳工作僅8個月，2015年6月，鄧恢林被調入中央政法委擔任「反分裂指導協調室」負責人。兩個月後，擔任中央政法委辦公室主任，並兼任反分裂指導協調室負責人一職。在中央政法委，鄧恢林共任職了2年1個月。

2017年6月，前重慶市副市長、市公安局局長何挺被免職。1個月後，鄧恢林「空降」重慶任市政府黨組成員、市公安局黨委書記兼市委政法委副書記；同年8月2日，鄧恢林被任命為重慶市公安局長。

【劉士余案】中證監前主席劉士余涉違紀 官媒透露5點不尋常

【反腐風暴】雲南省委原書記秦光榮主動投案 涉嚴重違紀違法

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道